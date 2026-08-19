Депутат Столар за границей, в его доме обыски НАБУ: что известно о скандальном политике

Вадим Столар — украинский бизнесмен и народный депутат, которого на протяжении многих лет связывают с киевским строительным бизнесом и политикой. Он дважды избирался в Верховную Раду — от "Партии регионов" и ОПЗЖ.

19 августа 2026 года стало известно, что НАБУ проводит обыски в его доме, а сам Столар подтвердил факт проведения следственных действий.

В тот же день НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, которая, по версии следствия, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса президента и других лиц.

Среди фигурантов этого дела СМИ называют Столара, бывшего народного депутата Максима Микитася и заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру. Правоохранительные органы официально сообщили о преступной организации, но на момент публикации не называли всех фигурантов поименно.

Відео дня

Что известно о Вадиме Столаре

В 2006 году Столяр стал депутатом Киевсовета, а впоследствии дважды избирался в Верховную Раду — в VI созыве от Партии регионов и в IX созыве от ОПЗЖ. После запрета ОПЗЖ он вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины".

Основная часть его деловой деятельности связана с недвижимостью и строительством в Киеве. В публичных материалах его связывали с компаниями, работавшими в сфере столичного девелопмента, а также с проектами "Элита-Центр", "Солнечная Ривьера" и торгового комплекса возле станции метро "Театральная". Обзор его бизнеса публиковало издание The Page.

Вадим Столар Фото: mediananny.com

Его деятельность в строительном бизнесе уже становилась предметом внимания правоохранительных органов. 1 февраля 2023 года СБУ провела обыски у Столара и представителей связанных с ним киевских строительных компаний. По данным СБУ, следствие проверяло возможное участие этих структур в схемах легализации средств в пользу Виктора Медведчука, Тараса Козака и других лиц, подпадающих под санкции.

Где сейчас Столяр?

В феврале 2023 года "Украинская правда" писала, что Столар и другие депутаты от запрещённой ОПЗЖ после начала полномасштабной войны некоторое время проживали на Лазурном берегу, а после возвращения в Украину он пытался снова выехать, но его не пропустили.

19 августа 2026 года стало известно, что Столяр находится за пределами Украины. Причины его выезда и обстоятельства пересечения границы неизвестны.

Опрос Дело НАБУ в отношении ОП и нардепов: какое наказание за коррупцию во время войны вы считаете действительно справедливым? Опрос открыт до Расстрел / пожизненное заключение (без права на амнистию) 20 лет колонии + полная конфискация всего имущества Конфискация имущества в пользу армии + 10 лет тюрьмы Полный бан на участие в политической деятельности и лишение гражданства Стандартный приговор ВАКС в соответствии с действующим УКУ Голосувати

Кроме того, Столяр фигурировал в деле, которое ГБР возбудило в августе 2022 года в связи с возможным незаконным выездом украинских высокопоставленных чиновников за границу.

Напомним, что в 2022 году Столар также продал медиахолдинг Live.Network. В него входили телеканалы "Типовой Киев", Odesa.live и Live. Новой владелицей стала соучредительница креативных агентств We know how и Badoev ID Анна Ковалева, а сумма сделки не разглашалась. На тот момент каналы приостановили вещание после начала полномасштабной войны.