Нардеп Столар из ОПЗЖ продал свои телеканалы

Новой владелицей "Типовий Київ", Odesa.live, Live стала соучредительница креативных агентств Анна Ковалева. Сумму сделки не разглашают.

Нардеп Вадим Столар продал своей медиахолдинг Live.Network соучредительнице креативных агентств We know how и Badoev ID Анне Ковалевой. Об этом сообщает Marketing Media Review.

В холдинг Live.Network входят три телеканала: "Типовий Київ", Odesa.live, Live. Каналы приостановили вещание с 15 июля до завершения боевых действий и отмены в Украине режима военного положения.

Издание пишет о том, что сумма, за которую Столлар продал телеканалы, не разглашается.

Прокомментировать сделку согласилась новая владелица медиахолдинга Анна Ковалева.

"Соглашение о приобретении вещателей заключалось в сложное для нашей страны и медиахолдинге время, когда телеканалы были вынуждены временно приостановить вещание", — сказала она.

Ковалева добавила, что также сохранит старую команду. Это было одним из условий Вадима Столара.

По ее словам, сейчас команда уже возобновила информационное вещание сайта Новости.LIVE и готовится к его перезапуску.

"Ключевой задачей для меня является сохранить команду, просмотреть миссию холдинга и придать ему новое дыхание", — сказала Ковалева.

Кто такая Анна Ковалева?

Ковалева — соучредительница креативных агентств WE KNOW HOW и Badoev ID.

С марта — главный исполнительный директор благотворительной организации Future for Ukraine.

Что известно о медиахолдинге Live.Network

Столар в июне 2020 года стал владельцем юридических лиц телеканалов Rabinovich TV и "Все новости". На их базе 9 августа 2020 года запустили канал Kyiv.Live, который 1 июля прошлого года сменил логотип и название на Live.

Запуском телеканала Live занимались медиаменеджер Алексей Семенов и его команда. В марте этого года Столар выехал за границу, по его словам, медиа-холдинг Live Network помогал работать единому национальному вещателю.

Напомним, что 14 июля медиа группа Украина" миллиардера Рината Ахметова решила аннулировать лицензии телеканалов.

Ринат Ахметов объявил, что его инвестиционная компании SCM избавляется от всех медиаактивов из-за начала действия закона "об олигархах".