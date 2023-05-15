"Языковой сорняк": Авраменко предложил интересное упражнение для искоренения суржика (видео)

Украинский учитель Александр Авраменко объяснил, какие словосочетания являются элементами суржика, а какие соответствуют правилам языка.

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Известный украинский языковед Александр Авраменко предложил упражнение для искоренения суржиковых слов из головы. О том, какое из словосочетаний является "языковым сорняком", эксперт рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

Авраменко озвучил три словосочетания, только одно из которых не нуждается в редактировании:

"заставляти брата працювати";

"купити квартиру в розстрочку";

"вибирати найсмачніші груші".

Языковед объяснил, что единственным правильным выражением является последнее — "вибирати найсмачніші груші".

"А вот брата "примушуємо" работать, а "заставляють" вещь в ломбарде, ну или комнату мебелью. А квартиру покупают "на выплату", а не "в розстрочку", — подчеркнул Авраменко.

Эксперт рассказал, что согласно нормам украинского языка "обирають" должность, а предметы именно "вибирають". В подтверждение своих слов Авраменко напомнил слова Василия Симоненко.

"Можно все на свете выбирать, сын, выбрать нельзя только Родину", — писал поэт.

Упражнение от Александра Авраменко

Напомним, по результатам исследования Gradus Research "Градус общества во время войны", после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины количество украиноязычных граждан выросло почти на 20%.

21 апреля президент Владимир Зеленский подписал законопроект, вносящий изменения в процедуру получения украинского гражданства. В частности, он предусматривает, что иностранцы для получения статуса гражданина будут обязаны подтвердить знание государственного языка.