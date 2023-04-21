Сперва тест, потом паспорт: Зеленский одобрил новые правила получения гражданства

Президент Украины поддержал инициативу по сдаче экзаменов по истории Украины, основ Конституции Украины и соответствующего уровня владения государственным языком для получения украинского гражданства.

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект, который предусматривает новые правила получения украинского гражданства. Об этом говорится в карточке законопроекта №7606.

Данный закон вносит изменения в ЗУ "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ подразумевает введение экзаменов по знанию государственного языка, истории и Конституции Украины как условие приобретения гражданства Украины.

Верховна Рада поддержала проведение экзаменов для получения гражданства

21 марта большинством голосом народные депутаты поддержали инициативу по сдаче экзаменов по истории Украины, основ Конституции Украины и соответствующего уровня владения государственным языком для получения украинского гражданства.

Законопроект также регулирует вопрос предоставления гражданства лицам, имеющим выдающиеся заслуги перед Украиной, не удостоверять уровень владения государственным языком. В течение двух лет они обязаны сдать экзамены по истории Украины, основам Конституции, на уровень владения государственным языком и предоставить соответствующий документ.

Как сейчас происходит процесс получения украинского гражданства

Согласно закону "О гражданстве Украины", чтобы получить гражданство Украины, иностранцу необходимо подать заявление, задекларировать отсутствие иностранного гражданства, непрерывно проживать на территории Украины более 5 лет (2 лет, при условии наличия супруга – гражданина Украины), иметь разрешение на иммиграцию и источник денежных средств на существование. При этом в законе сказано, что необходимо свободно владеть украинским языком, однако о сдаче экзаменов ранее речи не шло.

Напомним, в июле прошлого года Фокус писал, что Министерство образования получило задачу разработать комплексный экзамен на знание языка, истории и основного закона Украины.