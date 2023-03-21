Конституция, мова и история: Рада поддержала проведение экзаменов для получения гражданства Украины

Законопроект N7606 предусматривает введение экзаменов по знанию государственного языка, истории и Конституции Украины как условие приобретения гражданства Украины.

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На заседании в парламенте 281 народный депутат поддержал инициативу по сдаче экзаменов по истории Украины, основ Конституции Украины и соответствующего уровня владения государственным языком для получения украинского гражданства. Подробности 21 марта сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Законодательные нормы урегулируют вопросы проведения экзаменов по этим трем предметам. Вероятно, тестирование на уровень знаний будет проходить благодаря одному комплексному подходу. Невыполнение обязательств по сдаче экзаменов будет считаться основанием для потери гражданства. Иностранец имеет срок в два года на участие в экзаменах с момента подачи соответствующего обязательства.

Законопроект также регулирует вопрос предоставления гражданства лицам, имеющим выдающиеся заслуги перед Украиной, не удостоверять уровень владения государственным языком. Речь идет о тех, кто представляет государственный интерес для Украины, проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины или получили государственные награды, имеют вид на жительство. В течение двух лет они обязаны сдать экзамены по истории Украины, основам Конституции, на уровень владения государственным языком и предоставить соответствующий документ.

Ранее Фокус сообщал, что в июле 2022 года Министерство образования получило задачу разработать комплексный экзамен на знание языка, истории и основного закона Украины. Руководитель Кабмина Денис Шмыгаль также отметил, что Министерство внутренних дел и Министерство юстиции должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов.

Также депутаты парламента упростили присвоение офицерских званий защитникам Украины. Представители офицерского состава с реальным боевым опытом позволят усилить оборонный потенциал государства.

Летом 2022 российский оппозиционный журналист Александр Невзоров намекнул, что получил украинское гражданство. На фото он показал два украинских паспорта.