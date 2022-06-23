Намекнул на гражданство: Невзоров показал в эфире два украинских паспорта

В начале июня секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что у российского журналиста нет украинского гражданства. Но Невзоров продемонстрировал два документа, правда, не показав первых страниц с именами.

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров продемонстрировал два украинских заграничных паспорта в эфире своей передачи "Невзоровские среды". Таким образом он намекнул на предоставление гражданства Украины ему и его супруге Лидии.

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"Кстати вот тоже чрезвычайно важное. Слава Украине. Жыве Беларусь", — сказал он, однако никакой дополнительной информации не предоставил.

Тем не менее, журналист не раскрывал документы, так что достоверно неизвестно, кому именно они принадлежат.

20 июня издание "Левый берег" опубликовало интервью с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в котором политик сказал, что ему неизвестно, закончены ли все процедуры по предоставлению гражданства Украины российскому журналисту.

"Там же много процедур для того, чтобы человек стал гражданином", — уточнил он.

При этом политик объяснил, почему считает предоставление гражданства Невзорову правильным решением. По словам Ермака, оппозиционный журналист — это "медийное оружие", которое Украина может использовать.

"Невзоров в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и для нас важно, чот он разрушает нарративы российской пропаганды", — прокомментировал глава ОП и добавил, что журналист сегодня полезен Украине.

Напомним, 3 июня в СМИ появилась информация о том, что российский журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство. Указ о выдаче паспортов оппозиционерам, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, подписал президент Владимир Зеленский.

Сам Александр Невзоров, объясняя получение украинского гражданства, заявил, что решил встать на сторону тех граждан, которых расстреливают оккупанты. Позже в СМИ появилась информация, что российскому оппозиционеру вручили паспорт гражданина Украины еще 21 мая. Указ о присвоении гражданства, как отмечали журналисты, был закрытым, поэтому его не опубликовали на сайте Офиса президента.

7 июня секретарь СНБО Алексей Данилов опровер информацию о получении Невзоровым украинского гражданства. Он сказал, что журналист перед этим должен пройти определенную процедуру и отказаться от своего российского паспорта.