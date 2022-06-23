Натякнув на громадянство: Невзоров показав в ефірі два українські паспорти

На початку червня секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що російський журналіст не має українського громадянства. Але Невзоров продемонстрував два документи, щоправда, не показавши перших сторінок з іменами.

Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров продемонстрував два українські закордонні паспорти в ефірі своєї передачі "Невзоровские среды". Так він натякнув на надання громадянства України йому та його дружині Лідії.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"До речі, ось теж надзвичайно важливе. Слава Україні. Живе Білорусь", — сказав він, проте жодної додаткової інформації не надав.

Проте журналіст не розкривав документи, тому достовірно невідомо, кому саме вони належать.

20 червня видання "Лівий берег" опублікувало інтерв'ю з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, у якому політик сказав, що йому невідомо, чи закінчено всі процедури надання громадянства України російському журналісту.

"Там же багато процедур для того, щоб людина стала громадянином", — уточнив він.

Водночас політик пояснив, чому вважає надання громадянства Невзорову правильним рішенням. За словами Єрмака, опозиційний журналіст — це "медійна зброя", яку Україна може використати.

"Невзоров останнім часом дуже дратує нинішню російську владу, бо каже правду про неї, про злочини росіян в Україні. Його голос чують мільйони росіян, і для нас важливо, що він руйнує наративи російської пропаганди", — прокоментував глава ОП і додав, що журналіст сьогодні корисний Україні.

Нагадаємо, 3 червня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський журналіст Олександр Невзоров і його дружина Лідія отримали українське громадянство. Указ про видавання паспортів опозиціонерам, за словами радника глави МВС Антона Геращенка, підписав президент Володимир Зеленський.

Сам Олександр Невзоров, пояснюючи отримання українського громадянства, заявив, що вирішив стати на бік тих громадян, яких розстрілюють окупанти. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що російському опозиціонеру вручили паспорт громадянина України ще 21 травня. Указ про надання громадянства, як зазначали журналісти, був закритим, тому його не опублікували на сайті Офісу президента.

7 червня секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію про отримання Невзоровим українського громадянства. Він сказав, що журналіст перед цим має пройти певну процедуру та відмовитися від свого російського паспорта.