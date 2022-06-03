"Стаю на бік жертви": Невзоров пояснив, навіщо отримав громадянство України

Російський журналіст переконаний, що якби 140 мільйонів росіян захистили Україну, не було б масових убивств у Бучі та Маріуполі.

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Публіцист із Росії Олександр Невзоров вирішив "стати поруч із тим, кого розстрілюють". Так він прокоментував у Telegram отримання громадянства України.

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"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Усе дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і є жертва злочину. Є вбивця і є той, кого він убиває, або намагається вбити", — пише журналіст.

Злочинцем у цьому випадку Невзоров називає Росію, а жертвою — Україну.

"Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві чи рятувати його жертву. Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, яких ще коштуватиме витівка збожеволілого диктатора", — продовжив він.

За його оцінкою, стати поряд із тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно і простіше стати в ряд розстрільників.

"Кожен сам робить свій вибір. Важливо розуміти, що третього варіанту не існує. Я встаю на бік жертви. Я дуже вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", — підсумував Невзоров.

Нагадаємо, що 3 липня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що президент України Володимир Зеленський надав українське громадянство Олександру Невзорову та його дружині Лідії.

МЗС України раніше надсилало до поліції запит на перевірку Невзорових на присутність у базі Інтерполу. У Росії проти журналіста порушили справу за поширення "фейків" про дії російської армії в Україні.

Після виїзду з Росії в Ізраїль російські правоохоронці оголосили Невзорова в розшук.

Фокус уже писав, що Невзоров чотири рази був депутатом російської Держдуми. У 2012 році він був довіреною особою Володимира Путіна.