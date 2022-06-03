"За видатні заслуги": Невзоров та його дружина стали громадянами України, – Геращенко

Громадянство журналісту та його дружині надав президент України. Наразі Олександр Невзоров активно критикує російську владу, проте у 2012 році він був довіреною особою Володимира Путіна.

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Російський журналіст Олександр Невзоров та його дружина Лідія набули українського громадянства. Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Президент України Володимир Зеленський надав їм громадянство своїм указом "за визначні заслуги перед країною".

"Спасибі, Олександре і Лідіє, за вашу сміливість і чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну та правдиву оцінку реальної ситуації. 23 березня проти Олександра Невзорова слідчий комітет Росії порушив справу за дискредитацію збройних сил. За те, що чесно розповів народу Росії про варварську бомбардування пологового будинку в Маріуполі", – повідомив Геращенко.

Поразка Росії – Невзоров критикує Путіна

Невзоров почав активно критикувати режим президента РФ Володимира Путіна після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У Telegram він пише пости про воєнні злочини армії РФ в Україні, зокрема, у Маріуполі. Невзіров звертає увагу і на "економічні досягнення" РФ.

"За тою сталевою завісою, яка опускається між Росією і цивілізацією, ніякі долари взагалі не матимуть ціни і сенсу. Як ви думаєте, скільки коштував долар на підводному човні "Курськ" 12 серпня 2000?" — запитує журналіст.

Невзоров ретранслює в Telegram повідомлення закордонних ЗМІ про тяжкі захворювання Путіна. На його думку, день смерті президента РФ стане державним святом у десятках країн світу.

Довірена особа Путіна: факти біографії Невзорова

Невзоров у 1990-х роках був представником російської влади. 12 грудня 1993 року його обрали депутатом Держдуми РФ. Після цього він 4 рази висувався як незалежний депутат від різних виборчих округів, був членом комітету з конституційного законодавства та державного будівництва.

Невзоров говорив, що за чотири терміни був у Держдумі лише 4 рази. Публіциста 7 лютого 2012 року внесли до списку довірених осіб Путіна. Він говорив, що саме в Путіні розгледів людину, "здатну поважати свободу".

"Я з ним у всьому не згоден, але мене вражає його знання країни, точність соціальних прогнозів. Я не бачу нікого іншого, хто міг би тримати і скріплювати обручами імперію, що руйнується", — зазначав Невзоров.

Раніше російський Тelegram-канал Mash показав копію запиту МЗС України в поліцію, в якому йшлося про перевірку Невзорових на присутність у базі Інтерполу.

У Росії проти Невзорова порушили справу за поширення "фейків" про дії російських окупантів в Україні. На батьківщині йому загрожує штраф у розмірі 700 тис. рублів або позбавлення волі терміном до 15 років.