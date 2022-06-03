Невзоров і його дружина подали заявки на отримання громадянства України, – росЗМІ

Журналісти показали копію запиту МЗС України до поліції з проханням перевірити присутність Невзорових у базі Інтерполу.

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Російський публіцист Олександр Невзоров нібито подав заявку на громадянство України. Про це повідомив Telegram-канал Mash із посиланням на копію документа з Міністерства закордонних справ України

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Разом з Олександром Невзоровим отримати український паспорт захотіла його дружина — Лідія Невзорова, йдеться у зверненні до Нацполіції України від директора департаменту консульської служби МЗС Романа Горяйнова.

[ + – ] Копію запиту МЗС України про перевірку Невзорових

Українські правоохоронці мають перевірити Невзорових на присутність у базі Інтерполу.

Сам журналіст і його дружина поки що не коментували факт звернення до українських органів влади для надання громадянства. МЗС України та Нацполіція не надали коментарів.

Переслідування Невзорова в Росії

Влада РФ порушила справу проти журналіста Олександра Невзорова за статтею про поширення "фейків" щодо дій російських окупантів. Покарання за статтею — штраф у вигляді 700 тис. рублів і більше або позбавлення волі терміном від 3 до 15 років.

Слідком РФ вважає, що Невзоров опублікував "завідомо неправдиву" інформацію про бомбардування ЗС РФ пологового будинку в Маріуполі. Після цього публіцист написав листа голові Слідкому Олександру Бастрикіну, в якому вказав на сигнал російським журналістам. На його думку, кремлівський режим не збирається нікого щадити.

Невзоров говорив, що російський закон про "фейки" суперечить закону про ЗМІ та Конституцію країни, де закріплено право на вираження думки.

МВС Росії згодом оголосило публіциста у розшук під час його перебування в Ізраїлі. Журналіст вважав, що оголошення у розшук "фашистським путінським режимом" — це "вищий орден, про який можна мріяти".

Крім цього, журналіст зазначав, що в лавах полку "Азов" служать чудові люди, які не причетні до нацизму.