"Режим не збирається жаліти нікого": Невзоров відреагував на кримінальну справу проти себе

Журналіст назвав кримінальне провадження проти себе безглуздим і запропонував Слідчому комітету РФ закрити його.

Російський журналіст Олександр Невзоров, проти якого розпочали кримінальне провадження в справі про "фейки", написав відкритий лист голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну. У ньому він написав, що вся російська журналістика отримала масштабний сигнал про те, що кремлівський режим не має наміру нікого щадити. А всіх, хто намагається осмислювати війну, саджатимуть у в'язницю. Проте Невзоров відмовився себе визнавати злочинцем. Відповідний лист він опублікував у Facebook.

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Журналіст вважає, що його звинувачують у тому, що він обрав переконливу фактуру, яку представили світові ЗМІ, а не "чисту голослівність" Міністерства оборони РФ. Він назвав кримінальне провадження проти себе безглуздим і запропонував СК РФ закрити його

За словами Невзорова, ухвалений у Росії закон про "фейки" суперечить закону про ЗМІ та російській Конституції, де закріплено право на висловлювання думки, у тому числі про ситуацію в Україні. Він додав, що нова стаття Кримінального кодексу РФ це забороняє, проте ніхто не повідомив про зупинення дії Закону про ЗМІ та Конституцію Росії.

"Погодьтеся, ситуація дивна. Чогось доведеться позбавлятися. Як я розумію, це буде Закон про ЗМІ та Конституція. Як тільки ви усунете ці дрібниці, я визнаю себе злочинцем. Але не раніше", — написав Невзоров.

Олександр Невзоров заявив, що у своїх публікаціях покладався на експертизи й інформацію від світових ЗМІ. Він додав, що єдина структура, яка не мала можливості вивчити суть і деталі обстрілів маріупольського пологового будинку, — це Міністерство оборони РФ. Тому що вони фізично не мали доступу до місця події та не могли досліджувати та вивчати.

"Той Бастрикін, якого я пам'ятаю, завжди вчив, що покладатися можна лише на свідчення тієї сторони, яка мала можливість особисто спостерігати злочин… Уся світова преса виявилася одностайною в оцінці цієї трагедії. Ми маємо експертизи, фото та відео фіксації, записи спостережень та інше", — сказав журналіст.

Нагадаємо, 22 березня Слідчий комітет РФ порушив справу проти Олександра Невзорова за новою статтею про "фейки" — ч. 2 ст. 207.3 Кримінального кодексу РФ. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що журналіст опублікував "відомо неправдиву" інформацію про обстріл російськими військами пологового будинку в Маріуполі. Йому загрожує штраф у розмірі 700 тис. рублів або до 15 років ув'язнення.

Раніше, 9 березня російські військові здійснили авіаналіт на дитячу лікарню в Маріуполі. Наступного дня Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що в обстрілі пологового будинку замішані військові РФ. Він заявив, що там не було нікого з пацієнтів, а в приміщенні базувалися бійці українського батальйону "Азов".