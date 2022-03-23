"Режим не собирается щадить никого": Невзоров отреагировал на уголовное дело против себя

Журналист назвал уголовное производство против себя нелепым и предложил Следственному комитету РФ закрыть его.

Российский журналист Александр Невзоров, против которого начали уголовное производство в деле о "фейках", написал открытое письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем он написал, что вся российская журналистика получила масштабный сигнал о том, что Кремлевский режим не собирается никого щадить. А всех, кто пытается осмысливать войну — будут зажать в тюрьму. Однако Невзоров отказался себя признавать преступником. Соответствующее письмо он опубликовал в Facebook

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Журналист считает, что ему вменяют вину из-за того, что он избрал убедительную фактуру, которую предоставили мировые СМИ, а не "чистое голословие" Министерства обороны РФ. Он назвал криминальное производство против себя нелепым и предложил СК РФ закрыть его

По словам Невзорова, принятый в Росссии закон о "фейках" противоречит закону о СМИ и российской Конституции, где закреплено право на выражение мнения, в том числе о ситуации в Украине. Он добавил, что новая статья Уголовного кодекса РФ это запрещает, однако никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции России.

"Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи – я признаю себя преступником. Но не ранее", — написал Невзоров.

Александр Невзоров заявил что в своих публикациях полагался на экспертизы и информацию от мировых СМИ. Он добавил, Единственная структура не имевшая возможность изучить суть и детали обстрелов Мариупольского роддома — это Министерство обороны РФ. Потому что они физические не имели доступа к месту происшествия и не могли исследовать и изучить.

"Тот Бастрыкин, которого я помню, всегда учил, что полагаться можно только на показания той стороны, которая имела возможность лично наблюдать преступление… Вся мировая пресса оказалась единодушной в оценке этой трагедии. Мы имеем экспертизы, фото и видео фиксации, записи наблюдений и прочее", — сказал журналист.

Напомним, 22 марта Следственный комитет РФ возбудил дело против Александра Невзорова по новой статье о "фейках" — ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ. В Следственном комитете России утверждают, то журналист опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе. Ему грозит штраф в размере 700 тыс. рублей или до 15 лет тюрьмы.

Ранее, 9 марта российские военные совершили авианалет по детской больнице в Мариуполе. На следующий день Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что в обстреле роддома замешаны военные РФ. Он заявил, что там не было никого из пациентов, а в помещении базировались бойцы украинского батальона "Азов".