Грозит до 15 лет: против журналиста Невзорова возбудили дело в РФ

В Следственном комитете России утверждают, то журналист опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе.

В России возбудили дело против журналиста Александра Невзорова. Следствие будет проводиться по новой статье о "фейках" — ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

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Теперь российскому журналисту может грозить наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей и более или лишение свободы на срок от 3 до 15 лет. Сейчас устанавливается точное место нахождения Невзорова. В последнем видео, опубликованном на его YouTube-канале 20 марта он выступал на лекции в израильском городе Тель-Авив. Журналист пока что не прокомментировал новость от Следственного комитета.

В правоохранительном ведомстве России утверждают, что Невзоров опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе в Instagram 9 марта и на YouTube 19 марта.

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ", — заявили в Следственном комитете РФ.

В своем посте в Instagram Невзоров обвинил российских военных в обстреле Мариупольского роддома, а также добавил, что они это сделали сознательно. А на YouTube-канале нет опубликованного видео за 19 марта.

Напомним, 9 марта российская армия сбросила несколько неуправляемых бомб на территорию детской больницы. На следующий день Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что в обстреле роддома замешены российские войска. Однако он заявил, что в помещении базировались бойцы украинского батальона "Азов".

Ранее, 21 марта Следственный комитет завел уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям. По мнению ведомства, он публично призывал к "развязыванию агрессивной войны и экстремистским действиям, а также распространял ложную информацию" о вражеской армии.

15 марта российские СМИ сообщали, что российский Следственный комитет возбудил дело по статье о "фейках" против редактора "Первого" канала Марины Овсянниковой. Кроме того, ее оштрафовали на 30 тысяч рублей в совершении административного нарушения. Она 14 марта выбежала во время прямого эфира программы "Время" с плакатом "Остановите войну".