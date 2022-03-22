Загрожує до 15 років: проти журналіста Невзорова порушили справу у РФ

У Слідчому комітеті Росії стверджують, що журналіст опублікував "відомо неправдиву" інформацію про обстріл російськими військами пологового будинку в Маріуполі.

У Росії порушили справу проти журналіста Олександра Невзорова. Слідство проводитиметься за новою статтею про "фейки" — ч. 2 ст. 207.3 Кримінального кодексу РФ (публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил Росії). Про це повідомляє сайт слідчого комітету Російської Федерації.

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Тепер російському журналісту може загрожувати покарання у вигляді штрафу в розмірі 700 тис. рублів і більше або позбавлення волі терміном від 3 до 15 років. Наразі встановлюється точне місцеперебування Невзорова. В останньому відео, опублікованому на його YouTube-каналі 20 березня, він виступав на лекції в ізраїльському місті Тель-Авів. Журналіст поки що не прокоментував новини від Слідчого комітету.

У правоохоронному відомстві Росії стверджують, що Невзоров опублікував "відомо неправдиву" інформацію про обстріл російськими військами пологового будинку в Маріуполі в Instagram та на YouTube.

"Публікації супроводжувалися недостовірними фотографіями постраждалих від обстрілу мирних громадян. Джерелами розповсюдження цих зображень є українські ЗМІ", — заявили у Слідчому комітеті РФ.

У своєму посту в Instagram Невзоров звинуватив російських військових в обстрілі Маріупольського пологового будинку, а також додав, що вони це зробили свідомо. А на YouTube-каналі немає опублікованого відео за 19 березня.

Нагадаємо, 9 березня російська армія скинула кілька некерованих бомб на територію дитячої лікарні. Наступного дня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що в обстріл пологового будинку замішані російські війська. Проте він заявив, що у приміщенні базувалися бійці українського батальйону "Азов".

Раніше, 21 березня Слідчий комітет завів кримінальну справу на українського журналіста Дмитра Гордона за трьома статтями. На думку відомства, він публічно закликав до "розв'язання агресивної війни та екстремістських дій, а також поширював неправдиву інформацію" про ворожу армію.

15 березня російські ЗМІ повідомляли, що російський Слідчий комітет порушив справу за статтею про "фейки" проти редакторки "Першого" каналу Марини Овсяннікової. Крім того, її оштрафували на 30 тисяч рублів за скоєння адміністративного порушення. Вона 14 березня вибігла під час прямого ефіру програми "Время" з плакатом "Зупиніть війну".