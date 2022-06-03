Невзоров и его жена подали заявки на получение гражданства Украины, – росСМИ

Журналисты показали копию запроса МИД Украины в полицию с просьбой проверить присутствие Невзоровых в базе Интерпола.

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Российский публицист Александр Невзоров якобы подал заявку на получение гражданства Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на копию документа из Министерства иностранных дел Украины

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Вместе с Александром Невзоровым получить украинский паспорт захотела его жена — Лидия Невзорова, говорится в обращении в Нацполицию Украины от директора департамента консульской службы МИД Романа Горяйнова.

[ + – ] Копию запроса МИД Украины о проверке Невзоровых

Украинские правоохранители должны проверить Невзоровых на присутствие в базе Интерпола.

Сам журналист и его жена пока не комментировали факт обращения в украинские органы власти для предоставления гражданства. МИД Украины и Нацполиция не предоставили комментарии.

Преследование Невзорова в России

Власти РФ возбудили дело против журналиста Александра Невзорова по статье о распространении "фейков" про действия российских оккупантов. Наказание по статье – штраф в размере 700 тыс. рублей и более или лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.

Следком РФ считает, что Невзоров опубликовал "заведомо ложную" информацию о бомбежке ВС РФ роддома в Мариуполе. После этого публицист написал письмо главе Следкома Александру Бастрыкину, в котором указал на сигнал российским журналистам. По его мнению, кремлевский режим не собирается никого щадить.

Невзоров говорил, что российский закон о "фейках" противоречит закону о СМИ и Конституции страны, где закреплено право на выражение мнения.

МВД России впоследствии объявило публициста в розыск во время его нахождения в Израиле. Журналист посчитал, что объявление в розыск "фашистским путинским режимом" — это "высший орден, о котором можно мечтать".

Кроме этого, журналист отмечал, что в рядах полка "Азов" служат потрясающие люди, не имеющие отношения к нацизму.