"За выдающиеся заслуги": Невзоров и его жена стали гражданами Украины, – Геращенко

Гражданство журналисту и его супруге предоставил президент Украины. Сейчас Александр Невзоров активно критикует российскую власть, однако в 2012 году он был доверенным лицом Владимира Путина.

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Российский журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство. Об этом написал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил им гражданство своим указом "за выдающиеся заслуги перед страной".

"Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации. 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет рф возбудил дело за дискредитацию вооруженных сил. За то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе", – сообщил Геращенко.

Поражение России – Невзоров критикует Путина

Невзоров начал активно критиковать режим президента РФ Владимира Путина после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В Telegram он пишет посты о военных преступлениях армии РФ в Украине, в частности, в Мариуполе. Невзоров обращает внимание и на "экономические достижения" РФ.

"За тем железным занавесом, который опускается меж Россией и цивилизацией, никакие доллары вообще не будут иметь цены и смысла. Как вы думаете, сколько стоил доллар на подлодке "Курск" 12 августа 2000 года?", – спрашивает журналист.

Невзоров ретранслирует в Telegram сообщения зарубежных СМИ о тяжелых заболеваниях Путина. По его мнению, день смерти презиждента РФ станет государственным праздником в десятках стран мира.

Доверенное лицо Путина: факты биографии Невзорова

Невзоров в 1990-х годах был представителем российской власти. 12 декабря 1993 года его избрали депутатом Госдумы РФ. После он 4 раза выдвигался как независимый депутат от разных избирательных округов, был членом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Невзоров говорил, что за четыре срока был в Госдуме всего 4 раза. Публициста 7 февраля 2012 года внесли в список доверенных лиц Путина. Он говорил, что именно в Путине разглядел человека, "способного уважать свободу".

"Я с ним во всем не согласен, но меня поражает его знание страны, точность социальных прогнозов. Я не вижу никого другого, кто мог бы держать и скреплять обручами разрушающуюся империю", – отмечал Невзоров.

Ранее российский Тelegram-канал Mash показал копию запроса МИД Украины в полицию, в котором говорилось о проверке Невзоровых на присутствие в базе Интерпола.

В России против Невзорова возбудили дело за распространение "фейков" о действиях российских оккупантов в Украине. На родине ему грозит штраф в размере 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 15 лет.