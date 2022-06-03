"Встаю на сторону жертвы": Невзоров объяснил, зачем получил гражданство Украины

Российский журналист убежден, что если бы 140 миллионов россиян защитили Украину, не было бы массовых убийств в Буче и Мариуполе.

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Публицист из России Александр Невзоров решил "встать рядом с тем, кого расстреливают". Так он прокомментировал в Telegram получение гражданства Украины.

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"Про украинское гражданство. Без лишних слов. Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это преступление. Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить", – пишет журналист.

Преступником в этом случае Невзоров называет Россию, а жертвой – Украину.

"Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву. Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые еще обойдется затея спятившего диктатора", – продолжил он.

По его оценке, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно и проще встать в шеренгу расстрельщиков.

"Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует. Я встаю на сторону жертвы. Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", – заключил Невзоров.

Напомним, что 3 июля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинское гражданство Александру Невзорову и его жене Лидии.

МИД Украины ранее направлял в полицию запрос на проверку Невзоровых на присутствие в базе Интерпола. В России против журналиста возбудили дело за распространение "фейков" о действиях российской армии в Украине.

После выезда из России в Израиль российские правоохранители объявили Невзорова в розыск.

Фокус уже писал, что Невзоров 4 раза был депутатом российской Госдумы. В 2012 году он был доверенным лицом Владимира Путина.