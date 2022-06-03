Невзоров отримав громадянство України ще 21 травня, — ЗМІ

За інформацією журналістів, указ про присвоєння громадянства журналісту з РФ закрито, тому його немає на сайті Офісу Президента. У самому ОП цю інформацію підтверджувати чи спростовувати не стали.

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Журналіст Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України ще 21 травня. Про це пише видання "Сьогодні" із посиланням на свої джерела в українському уряді.

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"Як стало відомо, цей Указ [президента України Володимира Зеленського] закритий", — уточнює видання.

Журналісти звернулися за коментарями до Офісу Президента, проте там не стали ні спростовувати, ні підтверджувати цю інформацію. В ОП послалися на законодавство про захист персональних даних, згідно з яким розголошувати інформацію про надання чи позбавлення громадянства без її згоди заборонено.

Раніше Невзоров пояснив, навіщо отримав громадянство України. Російський журналіст переконаний, що якби 140 мільйонів росіян захистили Україну, не було б масових убивств у Бучі та Маріуполі.

"Кожен сам робить свій вибір. Важливо розуміти, що третього варіанту не існує. Я встаю на бік жертви. Я дуже вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", — прокоментував він.

Нагадаємо, що 3 липня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що президент України Володимир Зеленський привласнив українське громадянство Олександру Невзорову та його дружині Лідії.