Невзоров получил гражданство Украины еще 21 мая, — СМИ

По информации журналистов, указ о присвоении гражданства журналисту из РФ закрытый, поэтому его нет на сайте Офиса Президента. В самой ОП эту информацию подтверждать или опровергать не стали.

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Журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия гражданство Украины еще 21 мая. Об этом пишет издание "Сегодня" со ссылкой на свои источники в украинском правительстве.

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"Как стало известно, этот Указ [президента Украины Владимира Зеленского] закрытый", — уточняет издание.

Журналисты обратились за комментариями в Офис Президента, однако там не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. В ОП сослались на законодательство о защите персональных данных, согласно которому разглашать информацию о предоставлении или лишении гражданства без ее согласия запрещено.

Ранее Невзоров объяснил, зачем получил гражданство Украины. Российский журналист убежден, что если бы 140 миллионов россиян защитили Украину, не было бы массовых убийств в Буче и Мариуполе.

"Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует. Я встаю на сторону жертвы. Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", — прокомментировал он.

Напомним, что 3 июля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинское гражданство Александру Невзорову и его жене Лидии.