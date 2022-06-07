В РНБО спростували інформацію про отримання Невзоровим українського громадянства

Опозиційний журналіст, за словами секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова, має пройти певну процедуру і відмовитися від свого російського паспорта.

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Російський журналіст Олександр Невзоров, стосовно якого в РФ порушено кримінальну справу, ще не отримував українського громадянства. Таку заяву в інтерв'ю "24 каналу" зробив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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За його словами, незважаючи на те, що Олександр Данілов повідомив про набуття українського громадянства, опозиційному журналісту поки не видавали паспорт України.

"Про Невзорова — відкладемо в окрему шухляду. По-перше, у нього ще немає громадянства, він тільки звернувся за громадянством", — наголосив Олексій Данілов.

Як зазначив глава РНБО, для отримання відповідних документів необхідно пройти певну процедуру відповідно до чинного законодавства та Конституції.

До того ж, Олександр Невзоров у разі надання громадянства України зобов'язаний відмовитись від свого російського громадянства. Говорячи в контексті "хороших росіян", Олексій Данілов заявив, що багато олігархів із країни-агресора хочуть також отримати український паспорт.

"І тут може бути дивна ситуація, коли ми говоримо, що наші українські олігархи погані, а російські для когось вважаються такими "добрими дядьками", які все життя фінансували Путіна, російську армію, і що зараз ми повинні вести в ними переговори. Це пройде", — продовжив секретар РНБО і додав, що росіяни мали визначатися зі своєю громадянською позицією на самому початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

[ + – ] Олександр Невзоров ще не отримав українське громадянство, — РНБО

Нагадаємо, 3 червня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський журналіст Олександр Невзоров і його дружина Лідія отримали українське громадянство. Указ про видавання паспортів опозиціонерам, за словами радника глави МВС Антона Геращенка, підписав президент Володимир Зеленський.

Сам Олександр Невзоров, пояснюючи отримання українського громадянства, заявив, що вирішив стати на бік тих громадян, яких розстрілюють окупанти. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російському опозиціонеру вручили паспорт громадянина України ще 21 травня. Указ про надання громадянства, як зазначали журналісти, був закритим, тому його не опублікували на сайті Офісу президента.

Глава держави Володимир Зеленський присвоєння українського громадянства Олександру Невзорову аргументував тим, що Україна має користуватись усіма методами у боротьбі з Росією.