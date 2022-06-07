В СНБО опровергли информацию о получении Невзоровым украинского гражданства

Оппозиционный журналист, по словам секретарь Совета нацбезопасности Алексея Данилова, должен пройти определенную процедуру и отказаться от своего российского паспорта.

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Российский журналист Александр Невзоров, в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело, еще не получал украинское гражданство. Такое заявление в интервью "24 каналу" сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, несмотря на то, что Александр Данилов сообщил о получении украинского гражданство, оппозиционному журналисту пока не выдавали паспорт Украины.

"О Невзорове – отложим в отдельный ящик. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством", — подчеркнул Алексей Данилов.

Как отметил глава СНБО, для получения соответствующих документов необходимо пройти определенную процедуру в соответствии с действующим законодательством и Конституцией.

Более того, Александр Невзоров в случае предоставления гражданства Украины обязан отказаться от своего российского гражданства. Говоря в контексте "хороших русских", Алексей Данилов заявил, что многие олигархи из страны-агрессора хотят также получить украинский паспорт.

"И тут может быть странная ситуация, когда мы говорим, что наши украинские олигархи плохие, а российские для кого-то считаются такими "добрыми дядьками", всю жизнь финансировавшими Путина, российскую армию, и что сейчас мы должны вести в ними переговоры. Это пройдет", — продолжил секретарь СНБО и добавил, что россияне должны были определяться со своей гражданской позицией в самом начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

[ + – ] Александр Невзоров еще не получил украинское гражданство, - СНБО

Напомним, 3 июня в СМИ появилась информация о том, что российский журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство. Указ о выдаче паспортов оппозиционерам, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, подписал президент Владимир Зеленский.

Сам Александр Невзоров, объясняя получение украинского гражданства, заявил, что решил встать на сторону тех граждан, которых расстреливают оккупанты. Позже в СМИ появилась информация, что российскому оппозиционеру вручили паспорт гражданина Украины еще 21 мая. Указ о присвоении гражданства, как отмечали журналисты, был закрытым, поэтому его не опубликовали на сайте Офиса президента.

Глава государства Владимир Зеленский присвоение украинского гражданства Александру Невзорову аргументировал тем, что Украина должна пользоваться всеми методами в борьбе с Россией.