"Это наше оружие": Зеленский прокомментировал предоставление Невзорову гражданства Украины

По словам украинского президента, если есть возможно раскачивать российскую власть и вести борьбу против политики Кремля — этим нужно пользоваться.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение предоставить российскому журналисту Александру Невзорову и его жене гражданство Украины. По словам главы государства, этот шаг является своеобразным оружием против политики Кремля. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

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Он заявил, что Невзоров сам обратился о предоставлении ему украинского гражданства. И ему отказано не было, поскольку те люди, которые не являются украинскими гражданами, но которые выступают против Путина и российской власти, находятся на стороне Украины.

"Если у нас есть возможность "раскачивать" российские власти — мы должны все это делать с гражданами РФ, против политики Кремля, против президента Путина. Мы ведь радуемся, когда Макаревич или Ахеджакова поддерживают Украину? Люди, которые имеют неукраинское гражданство, но четко формулируют проукраинскую позицию и выступают против российской власти – они на нашей стороне. Это наше оружие", — пояснил президент.

При этом Зеленский отметил, что российским олигархам, таким как Роман Абрамович или Олег Дерипаска, украинское гражданство предоставлено не будет. Однако другие диссиденты, поддерживающие Украину могут быть рассмотрены соответствующими органами в качестве кандидатов.

Напомним, 3 июня российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии было предоставлено украинское гражданство. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским "за выдающиеся заслуги перед страной".

Александр Невзоров прокомментировал критические высказывания по поводу предоставления ему гражданства Украины. Он заявил, что в свое время "переболел фашизмом, но теперь его опыт может стать полезным в борьбе с пропагандой РФ.