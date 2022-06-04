"Я переболел фашизмом": Невзоров ответил на критику о предоставлении ему гражданства Украины

По словам российского журналиста, он никогда не просил об украинском паспорте, но Владимир Зеленский "принял правильное решение", дав ему гражданство. Невзоров признался, что самого документа у него на руках еще нет.

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Александр Невзоров прокомментировал критические высказывания о предоставлении ему гражданства Украины, заявив, что в свое время "переболел фашизмом", но его опыт может стать полезным в борьбе с российской пропагандой. Об этом российский журналист заявил в интервью телеканалу "Украина 24".

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"Я никогда и не скрывал того, что в свое время болел фашизмом, переболел им. Но благодаря этому я очень хорошо знаю его, очень хорошо знаю его симптомы, знаю слабые стороны, знаю его проявления, знаю его нюансы, знаю те ощущения, которые он дарит, и то, чего он панически боится", — заявил он.

При этом журналист считает, что сейчас ему нельзя ставить в вину прежние взгляды, так как это все равно, что "обвинять человека в том, что он переболел чумой".

Невзоров подчеркнул, что не стал бы отказываться от своего опыта, так как именно он делает журналиста "максимально страшным" на идеологическом фронте. По его словам, президент Владимир Зеленский принял правильное решение, предоставив украинское гражданство.

Также Невзоров рассказал, что самого паспорта Украины у него на руках еще нет.

"Формально как такового паспорта еще нет. Он есть пока в виде указа Зеленского, и есть официальное сообщение об этом", — добавил журналист.

"Никогда не просил о гражданстве"

Он также уточнил, что никогда прямо не просил об украинском гражданстве, но эта тема обсуждалась, и он выступил "горячим сторонником" этого. По словам Невзорова, узнал он о присвоении ему гражданства тогда же, когда об этом в Украине стало общеизвестно. О том, что указ был подписан еще 21 мая, он был не в курсе, утверждает журналист.

Невзоров выразил надежду, что Украина когда-то допустит мысль о том, что "не все россияне убийцы, не все россияне фашисты, не все русские законные падонки".

"Может быть Украина поверить в том, что есть маленькие исключения", — высказался журналист.

Напомним, что 3 июля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинское гражданство Александру Невзорову и его жене Лидии "за выдающиеся заслуги перед страной".

Позже Невзоров объяснил, зачем получил гражданство Украины. Российский журналист убежден, что если бы 140 миллионов россиян защитили Украину, не было бы массовых убийств в Буче и Мариуполе.