"Це наша зброя": Зеленський прокоментував надання Невзорову громадянства України

За словами українського президента, якщо можна розгойдувати російську владу та вести боротьбу проти політики Кремля — цим потрібно користуватися.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє рішення надати російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині громадянство України. За словами глави держави, цей крок є своєрідною зброєю проти політики Кремля. Про це повідомляє агентство "РБК-Україна".

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Він заявив, що Невзоров сам звернувся про надання йому українського громадянства. І йому відмовлено не було, оскільки ті люди, які не є українськими громадянами, але виступають проти Путіна та російської влади, перебувають на боці України.

"Якщо у нас є можливість "розгойдувати" російську владу — ми маємо все це робити з громадянами РФ, проти політики Кремля, проти президента Путіна. Адже ми радіємо, коли Макаревич чи Ахеджакова підтримують Україну? Люди, які мають неукраїнське громадянство, але чітко формулюють проукраїнську позицію і виступають проти російської влади — вони на нашому боці. Це наша зброя", — пояснив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що російським олігархам, таким як Роман Абрамович чи Олег Дерипаска, українське громадянство не надано. Проте інші дисиденти, які підтримують Україну, можуть бути розглянуті відповідними органами як кандидати.

Нагадаємо, 3 червня російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії було надано українське громадянство. Відповідний указ було підписано президентом України Володимиром Зеленським "за визначні заслуги перед країною".

Олександр Невзоров прокоментував критичні висловлювання щодо надання йому громадянства України. Він заявив, що свого часу "перехворів на фашизм", але тепер його досвід може стати корисним у боротьбі з пропагандою РФ.