"Я перехворів на фашизм": Невзоров відповів на критику про надання йому громадянства України

За словами російського журналіста, він ніколи не просив про український паспорт, але Володимир Зеленський "прийняв правильне рішення", давши йому громадянство. Невзоров зізнався, що документа в нього на руках ще немає.

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Олександр Невзоров прокоментував критичні висловлювання про надання йому громадянства України, заявивши, що свого часу "перехворів на фашизм", але його досвід може стати корисним у боротьбі з російською пропагандою. Про це російський журналіст заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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"Я ніколи і не приховував того, що свого часу хворів на фашизм, перехворів на нього. Але завдяки цьому я дуже добре знаю його, дуже добре знаю його симптоми, знаю слабкі сторони, знаю його прояви, знаю його нюанси, знаю ті відчуття, які він дарує, і те, чого панічно боїться", — заявив він.

Водночас журналіст вважає, що зараз йому не можна ставити у провину колишні погляди, тому що це все одно, що "звинувачувати людину в тому, що вона перехворіла на чуму".

Невзоров наголосив, що не відмовлявся б від свого досвіду, оскільки саме він робить журналіста "максимально страшним" на ідеологічному фронті. За його словами, президент Володимир Зеленський прийняв правильне рішення, надавши українське громадянство.

Також Невзоров розповів, що паспорта України в нього на руках ще немає.

"Формально як такого паспорта ще немає. Він є поки у вигляді указу Зеленського, і є офіційне повідомлення про це", — додав журналіст.

"Ніколи не просив про громадянство"

Він також уточнив, що ніколи прямо не просив про українське громадянство, але цю тему обговорювали, і він виступив "гарячим прихильником" цього. За словами Невзорова, дізнався про присвоєння йому громадянства тоді ж, коли про це в Україні стало загальновідомо. Про те, що указ підписаний ще 21 травня, він був не в курсі, стверджує журналіст.

Невзоров висловив сподівання, що Україна колись допустить думку, що "не всі росіяни вбивці, не всі росіяни фашисти, не всі російські законні покидьки".

"Можливо Україна повірити в те, що є маленькі винятки", — висловився журналіст.

Нагадаємо, що 3 липня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що президент України Володимир Зеленський присвоїв українське громадянство Олександру Невзорову та його дружині Лідії "за визначні заслуги перед країною".

Пізніше Невзоров пояснив, навіщо отримав громадянство України. Російський журналіст переконаний, що якби 140 мільйонів росіян захистили Україну, не було б масових убивств у Бучі та Маріуполі.