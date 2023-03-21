Конституція, мова та історія: Рада підтримала проведення іспитів для отримання громадянства України

Законопроєкт N7606 передбачає запровадження іспитів зі знання державної мови, історії та Конституції України як умову для набуття громадянства України.

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На засіданні у парламенті 281 народний депутат підтримав ініціативу щодо складання іспитів з історії України, основ Конституції України та відповідного рівня володіння державною мовою для отримання українського громадянства. Подробиці 21 березня повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Законодавчі норми врегулюють питання стосовно проведення іспитів з цих трьох предметів. Ймовірно, тестування на рівень знань відбуватиметься завдяки одному комплексному підходу. Невиконання зобов’язань стосовно складання іспитів вважатиметься підставою для втрати громадянства. Іноземець має термін у два роки на участь в іспитах з часу подання відповідного зобов’язання.

Законопроєкт також регулює питання надання громадянства особам, які мають визначні заслуги перед Україною, не засвідчувати рівень володіння державною мовою. Йдеться про тих, хто становить державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України або отримали державні нагороди, мають дозвіл на проживання. Протягом двох років вони зобов'язані скласти іспити з історії України, основ Конституції, на рівень володіння державною мовою та надати відповідний документ.

Раніше Фокус повідомляв, що у липні 2022 року Міністерство освіти отримало завдання розробити комплексний іспит на знання мови, історії та основного закону України. Керівник Кабміну Денис Шмигаль також наголосив на тому, що Міністерство внутрішніх справ та Міністерство юстиції мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проєкти законів.

Також депутати парламенту спростили присвоєння офіцерських звань захисникам України. Представники офіцерського складу із реальним бойовим досвідом, що дозволить посилити оборонного потенціалу держави.

Влітку 2022 року російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров натякнув, що отримав українське громадянство. На фото він показав два українські паспорти.