З досвідом та без освіти: Рада спростила присвоєння офіцерських звань захисникам України

Очікується, що ухвалення такого закону забезпечить комплектування ЗСУ посадовими особами офіцерського складу із реальним бойовим досвідом для посилення оборонного потенціалу держави.

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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує дозволити під час воєнного стану призначати військовослужбовців без вищої освіти, але з відповідним бойовим досвідом, на офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання молодшого лейтенанта. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За словами парламентаря, проєкт №8339 "Про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" щодо комплектування Збройних сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період" підтримали 300 депутатів.

Згідно з документом, удосконалюється визначення співвідношення військових звань сержантського складу. Зокрема, закон передбачає присвоєння офіцерських звань тим захисникам, які не встигли здобути вищу освіту, але мають відповідний бойовий досвід.

"Також передбачено заміну військового звання "перший сержант" на "головний сержант" — для врегулювання пенсійного забезпечення громадян, які звільнені з військової служби та яким було присвоєно відповідні військові звання до набуття чинності цього Закону, а також передбачено унормувати можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, до проведення встановленої Законом переатестації, для здобуття чергового оновленого військового звання", — зазначають у законі.

На особливий період на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються особи віком від 20 до 40 років.

Закон пропонує:

врегулювати деякі норми щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України у питаннях виконання останніми військового обов'язку, зокрема пов'язаних з підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби;

проведення випробувань після прийняття на військову службу за контрактом;

встановити строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років шляхом виключення відповідного положення за шестимісячним строком;

осучаснити деякі положення Закону та розділити їх у часі (на мирний час та особливий період – поза та в межах періодів проведення мобілізації, дії військового стану та стану війни) за результатами проведеного в державі правого режиму військового стану, а також особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни;

привести положення статті про звільнення військовослужбовців з військової служби у відповідність до раніше ухвалених законів.

Очікується, що ухвалення такого закону забезпечить комплектування ЗСУ посадовими особами офіцерського складу із реальним бойовим досвідом для посилення оборонного потенціалу держави.

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