С опытом и без образования: Рада упростила присвоение офицерских званий защитникам Украины

Ожидается, что принятие такого закона обеспечит комплектование ВСУ должностными лицами офицерского состава с реальным боевым опытом для усиления оборонного потенциала государства.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предлагает разрешить во время военного положения назначать военнослужащих без высшего образования, но имеющим соответствующий боевой опыт, на офицерские должности с присвоением офицерского звания младшего лейтенанта. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По словам парламентария, проект №8339 "О внесении изменения в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по комплектованию Вооруженных сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период" поддержали 300 депутатов.

Согласно документу, совершенствуется определение соотношения воинских званий сержантского состава. В частности, закон предусматривает присвоение офицерских званий тем защитникам, которые не успели получить высшее образование, но имеют соответствующий боевой опыт.

"Также предусмотрена замена воинского звания "первый сержант" на "главный сержант" — для урегулирования пенсионного обеспечения граждан, уволенных с воинской службы и которым были присвоены соответствующие воинские звания до вступления в силу настоящего Закона, а также полагается унормировать возможность зачисления срока выслуги лет в воинском звании, которое было присвоено военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, до проведения установленной Законом переаттестации, для получения очередного обновленного воинского звания", — указано в пояснительной записке.

На особый период на военную службу по контракту лиц офицерского состава принимаются лица в возрасте от 20 до 40 лет.

Закон предлагает:

урегулировать некоторые нормы по установлению, изменению или прекращению правовых отношений между государством и гражданами Украины в вопросах выполнения последними воинской обязанности, в частности связанных с подготовкой граждан к военной службе, их припиской к призывным участкам, призывом на военную службу и прохождением ими срочной военной службы;

проведение испытаний при принятии на военную службу по контракту;

установить сроки прохождения военной службы по контракту от 1 до 10 лет путем исключения соответствующего положения по шестимесячному сроку;

осовременить некоторые положения Закона и разделить их во времени (на мирное время и особый период – вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения и состояния войны) по результатам проведенного в государстве правого режима военного положения, а также особенностей функционирования государства в случае объявления состояния войны;

привести положения статьи об увольнении военнослужащих с военной службы в соответствие с ранее принятыми законами.

Ожидается, что принятие такого закона обеспечит комплектование ВСУ должностными лицами офицерского состава с реальным боевым опытом для усиления оборонного потенциала государства.

Напомним, в 2022 году эксперт рассказал, какое наказание ожидает тех, кто уклоняется от призыва во время мобилизации.

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