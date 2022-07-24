Служба в ВСУ для призывников и специалистов: какие сроки установило командование
Меньше всех долг родине отдают имеющие на время призыва степень магистра. Закончившие высшие военные учебные заведения служат минимум 2 года, а летчики – 10 лет.
Срок, на который мобилизуют военнообязанных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), зависит от званий и других факторов. Порядок и сроки мобилизации изложены в статье 23 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Военнослужащие ВСУ и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, могут быть оставлены на военной службе сверх предельного срока пребывания – до 5 лет в порядке, установленном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины, говорится в документе.
Служба в ВСУ – от чего зависят сроки?
Начальный cрок срочной военной службы делится на 2 вида:
- Солдаты и матросы, сержанты и старшины проходят срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях 18 месяцев.
- Лица, имеющие на время призыва на срочную военную службу степень высшего образования магистр призываются на срок до 12 месяцев.
Призванным на военную службу, устанавливают следующие сроки:
- Для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев.
- Для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации.
- Для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Служба в ВСУ по контракту по категориям
Граждане Украины, призванные на военную службу по контракту и назначаются на должности, служат в таких временных пределах:
- лица рядового состава – 3 года;
- лица сержантского и старшинского составов – от 3 до 5 лет.
- курсантам высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования засчитывается время обучения в ВУЗе или военном учебном подразделении высшего образования за срок службы в армии;
Отдельная градация идет для военнослужащих офицерского состава, которые окончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки и овладели определенными специальностями.
Специальности летного состава авиации предполагают 10 лет службы, а другие специальности – 5 лет. Гражданам, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса придется отдать ВСУ от 2 до 5 лет;
Военнослужащие срочной воинской службы и воинской службы по призыву во время мобилизации в особый период, которые во время действия особого периода отслужили не менее 11 месяцев, уволенные с военной службы во время особого периода, принимаемые на военную службу по контракту с объявления мобилизации до введения военного положения или объявления решения о демобилизации, будут служить 6 месяцев.
Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам еще на 6 месяцев. В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.
Срок военной службы можно продлить по новому контракту таким образом:
- военнослужащим, проходящим службу на должностях рядового состава – на 3 года.
- для должностей сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет.
- для офицерского состава – от 5 до 10 лет.
Напомним, что Верховная Рада ранее освободила от службы в армии военнообязанных женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны с Россией.
Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва в армию, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.