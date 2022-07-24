Служба в ВСУ для призывников и специалистов: какие сроки установило командование

Меньше всех долг родине отдают имеющие на время призыва степень магистра. Закончившие высшие военные учебные заведения служат минимум 2 года, а летчики – 10 лет.

Срок, на который мобилизуют военнообязанных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), зависит от званий и других факторов. Порядок и сроки мобилизации изложены в статье 23 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Военнослужащие ВСУ и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, могут быть оставлены на военной службе сверх предельного срока пребывания – до 5 лет в порядке, установленном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины, говорится в документе.

Служба в ВСУ – от чего зависят сроки?

Начальный cрок срочной военной службы делится на 2 вида:

Солдаты и матросы, сержанты и старшины проходят срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях 18 месяцев.

Лица, имеющие на время призыва на срочную военную службу степень высшего образования магистр призываются на срок до 12 месяцев.

Призванным на военную службу, устанавливают следующие сроки:

Для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев.

Для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации.

Для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Служба в ВСУ по контракту по категориям

Граждане Украины, призванные на военную службу по контракту и назначаются на должности, служат в таких временных пределах:

лица рядового состава – 3 года;

лица сержантского и старшинского составов – от 3 до 5 лет.

курсантам высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования засчитывается время обучения в ВУЗе или военном учебном подразделении высшего образования за срок службы в армии;

Отдельная градация идет для военнослужащих офицерского состава, которые окончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки и овладели определенными специальностями.

[ + – ] Военные могут продлит срок службы по новому контракту Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Специальности летного состава авиации предполагают 10 лет службы, а другие специальности – 5 лет. Гражданам, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса придется отдать ВСУ от 2 до 5 лет;

Военнослужащие срочной воинской службы и воинской службы по призыву во время мобилизации в особый период, которые во время действия особого периода отслужили не менее 11 месяцев, уволенные с военной службы во время особого периода, принимаемые на военную службу по контракту с объявления мобилизации до введения военного положения или объявления решения о демобилизации, будут служить 6 месяцев.

Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам еще на 6 месяцев. В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.

Срок военной службы можно продлить по новому контракту таким образом:

военнослужащим, проходящим службу на должностях рядового состава – на 3 года .

. для должностей сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет.

для офицерского состава – от 5 до 10 лет.

Напомним, что Верховная Рада ранее освободила от службы в армии военнообязанных женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны с Россией.

Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва в армию, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.