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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Служба в ЗСУ для призовників та фахівців: які терміни встановило командування

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Фото: Генштаб ВСУ

Найменше борг батьківщині віддають ті, що на час призову мають ступінь магістра. Ті, хто закінчив вищі військові навчальні заклади, служать мінімум 2 роки, а льотчики – 10 років.

Термін, на який мобілізують військовозобов'язаних до лав Збройних сил України (ЗСУ), залежить від звань та інших факторів. Порядок та строки мобілізації викладено у статті 23 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією, придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, можуть бути залишені на військовій службі понад граничний термін перебування — до 5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України, йдеться у документі.

Служба у ЗСУ — від чого залежать терміни?

Початковий термін строкової військової служби ділиться на 2 види:

  • Солдати та матроси, сержанти та старшини проходять строкову військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях 18 місяців.
  • Особи, які мають на час призову на строкову військову службу ступінь вищої освіти, магістр призиваються на строк до 12 місяців.

Призваним на військову службу, встановлюють такі терміни:

  • Для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу на призов — до 18 місяців.
  • Для військовослужбовців, які проходять військову службу на призов під час мобілізації, на особливий період — до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.
  • Для військовослужбовців, які проходять військову службу на призов осіб із резервістів у особливий період — на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

Служба у ЗСУ за контрактом за категоріями

Громадяни України, призвані на військову службу за контрактом та призначаються на посади, служать у таких тимчасових межах:

  • особи рядового складу — 3 роки;
  • особи сержантського та старшинського складів — від 3 до 5 років.
  • курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищої освіти зараховується час навчання у ЗВО чи військовому навчальному підрозділі вищої освіти за строк служби в армії;

Окрема градація йде для військовослужбовців офіцерського складу, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищої освіти за програмою підготовки та оволоділи певними спеціальностями.

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Військові можуть продовжити термін служби за новим контрактом
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Спеціальності льотного складу авіації припускають 10 років служби, інші спеціальності — 5 років. Громадянам, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або у порядку атестації до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, доведеться віддати ЗСУ від 2 до 5 років.

Військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації в особливий період, які під час дії особливого періоду відслужили не менше 11 місяців, звільнені з військової служби під час особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом з оголошення мобілізації до введення військового стану або оголошення рішення про демобілізацію, служитимуть 6 місяців.

Термін проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами ще на 6 місяців. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

Термін військової служби можна продовжити за новим контрактом таким чином:

  • військовослужбовцям, які проходять службу на посадах рядового складу — на 3 роки.
  • для посад сержантського та старшинського складу — від 3 до 5 років.
  • для офіцерського складу — від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що Верховна Рада раніше звільнила від служби в армії військовозобов'язаних жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час повномасштабної війни з Росією.

Українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову до армії, такі дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 5 років.