Служба в ЗСУ для призовників та фахівців: які терміни встановило командування

Найменше борг батьківщині віддають ті, що на час призову мають ступінь магістра. Ті, хто закінчив вищі військові навчальні заклади, служать мінімум 2 роки, а льотчики – 10 років.

Термін, на який мобілізують військовозобов'язаних до лав Збройних сил України (ЗСУ), залежить від звань та інших факторів. Порядок та строки мобілізації викладено у статті 23 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

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Військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією, придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, можуть бути залишені на військовій службі понад граничний термін перебування — до 5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України, йдеться у документі.

Служба у ЗСУ — від чого залежать терміни?

Початковий термін строкової військової служби ділиться на 2 види:

Солдати та матроси, сержанти та старшини проходять строкову військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях 18 місяців.

Особи, які мають на час призову на строкову військову службу ступінь вищої освіти, магістр призиваються на строк до 12 місяців.

Призваним на військову службу, встановлюють такі терміни:

Для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу на призов — до 18 місяців.

Для військовослужбовців, які проходять військову службу на призов під час мобілізації, на особливий період — до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Для військовослужбовців, які проходять військову службу на призов осіб із резервістів у особливий період — на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

Служба у ЗСУ за контрактом за категоріями

Громадяни України, призвані на військову службу за контрактом та призначаються на посади, служать у таких тимчасових межах:

особи рядового складу — 3 роки;

особи сержантського та старшинського складів — від 3 до 5 років.

курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищої освіти зараховується час навчання у ЗВО чи військовому навчальному підрозділі вищої освіти за строк служби в армії;

Окрема градація йде для військовослужбовців офіцерського складу, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищої освіти за програмою підготовки та оволоділи певними спеціальностями.

[ + – ] Військові можуть продовжити термін служби за новим контрактом Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Спеціальності льотного складу авіації припускають 10 років служби, інші спеціальності — 5 років. Громадянам, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або у порядку атестації до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, доведеться віддати ЗСУ від 2 до 5 років.

Військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації в особливий період, які під час дії особливого періоду відслужили не менше 11 місяців, звільнені з військової служби під час особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом з оголошення мобілізації до введення військового стану або оголошення рішення про демобілізацію, служитимуть 6 місяців.

Термін проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами ще на 6 місяців. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

Термін військової служби можна продовжити за новим контрактом таким чином:

військовослужбовцям, які проходять службу на посадах рядового складу — на 3 роки .

. для посад сержантського та старшинського складу — від 3 до 5 років.

для офіцерського складу — від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що Верховна Рада раніше звільнила від служби в армії військовозобов'язаних жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час повномасштабної війни з Росією.

Українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову до армії, такі дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 5 років.