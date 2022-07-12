Україна запроваджує іспити для отримання громадянства: які предмети потрібно буде складати

Міністерству освіти вже дали завдання розробити комплексний іспит на знання мови, історії та основного закону України.

В Україні незабаром запровадять іспит для отримання громадянства. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали сьогодні під час засідання", — заявив Шмигаль.

За його словами, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проєкти законів.

Крім того, Міністерству освіти та науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту для здобувачів українського громадянства.

Особи без громадянства та громадяни інших країн, які виявили бажання відмовитися від нього та набути українського, повинні скласти іспити на знання:

державної мови;

історії України;

основ Конституції України

"Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати та розуміти основоположні засади нашої країни", — підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про обов'язковий іспит для здобуття українського громадянства. Він доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження обов'язкового іспиту.

Президент подякував підписантам за активну громадянську позицію та зазначив, що згідно з українським законодавством, однією з умов прийняття іноземця в громадянство є "володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування".

Також ми писали, що нещодавно на сайті глави держави з'явилася петиція, яка пропонує давати українське громадянство громадянам Білорусі, які захищають Україну під час повномасштабної війни проти РФ.