Обов'язковий іспит для набуття громадянства України: Зеленський відповів на петицію

Прем'єр Шмигаль опрацює запровадження іспиту для іноземців, які бажають стати громадянами України. Для цього потрібно змінити законодавство.

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження обов'язкового іспиту для охочих отримати українське громадянство. Для цього потрібно змінити законодавство. Про це йдеться у відповіді глави держави на відповідну петицію, яка набрала понад 26 тисяч підписів із 25 тисяч необхідних для розгляду.

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Президент подякував підписантам за активну громадянську позицію та зазначив, що згідно з українським законодавством, однією з умов прийняття іноземця в громадянство є "володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування".

Крім цього, Зеленський повідомив, що тепер діє процедура проведення іспиту на рівень володіння державною мовою, вона закріплена в постанові Кабінету міністрів від 14 квітня 2021 року.

"Питання про запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України вимагатиме законодавчого врегулювання", — йдеться у відповіді на петицію.

Оскільки питаннями, пов'язаними з міграцією, займається Кабмін, Зеленський звернувся до глави уряду Дениса Шмигаля, щоб той "комплексно пропрацював поставлене в електронній петиції питання". Глава держави додав, що автора петиції ознайомлять із результатами розгляду цього питання.

Зазначимо, що в петиції, яка набрала 26 578 підписів, потрібно запровадити обов'язковий іспит для отримання громадянства України, який складатиметься з трьох тестів:

тест з української мови може проводитись у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тест вважатиметься зданим у разі отримання претендентом на громадянство 140 і більше балів.

тест з історії України — також може проводитися у форматі ЗНО, може вважатися зданим у разі отриманні 140 балів.

тест на знання конституції України може проводитися у форматі тестування, яке проходять кандидати на зайняття посад в установах державної служби. Він складається зі 178 питань із чотирма варіантами відповідей.

Крім цього, в петиції пропонується, щоб претенденти українського громадянства в обов'язковому порядку вивчили державний гімн. Водночас перевірка вивчення гімну, на думку автора петиції, не має бути обов'язковою.

"Кандидати, які провалили тест, можуть повторно подаватися на громадянство України та проходити тест не раніше трьох місяців від своєї попередньої спроби", — йдеться у зверненні до глави держави.

Зазначимо, що на відповідь президента на цей час також очікує петиція, в якій пропонується легалізувати одностатеві шлюби в Україні. Відповідне звернення станом на ранок 11 липня набрало понад 27 тисяч голосів.

Також ми писали, що нещодавно на сайті глави держави з'явилася петиція, яка пропонує давати українське громадянство громадянам Білорусі, які захищають Україну під час повномасштабної війни проти РФ.