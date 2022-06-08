В Україні збирають підписи за запровадження іспиту для отримання громадянства

Петиція про запровадження обов'язкового іспиту для охочих отримати український паспорт з'явилася ще 23 травня. Але в мережі вона масово розійшлася після скандалу з нібито присвоєнням громадянства України Олександру Невзорову.

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23 травня на сайті президента України з'явилася петиція щодо запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства.

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Автор петиції Віталій Капустян пише про те, що після вторгнення Росії у 2014 році в Україну іммігрувало майже 52 тис. росіян та понад 19 тис. із них отримали українське громадянство.

"Наразі для отримання українського громадянства кандидатам (ні росіянам, ні громадянам будь-якої іншої країни) не обов'язково знати мову, історію і навіть закони України. Достатньо лише невеликого списку документів і заяви на отримання громадянства", — сказано у петиції.

За словами автора, така система, де немає базових фільтрів, дозволяє всім кандидатам отримати громадянство і надалі не намагатися інтегруватися в українське суспільство.

У зв’язку з цим Капустян пропонує створити спеціальний іспит для тих, хто хоче отримати український паспорт. Кандидати повинні будуть скласти тест на знання мови, історії та Конституції, а також вивчити державний гімн. При цьому він наголошує, що аналогічні умови для отримання громадянства є у різних країнах, зокрема в Естонії, Литві, Латвії тощо.

На тлі недавнього скандалу з нібито присвоєнням громадянства України російському журналісту Олександру Невзорову, що викликало критику в значної частини суспільства, інтерес до петиції суттєво зріс. Її почали активно розповсюджувати у соціальних мережах. Завдяки цьому свої підписи під електронним зверненням поставили майже 11 тис. українців.

Документ має ще 77 днів, щоб зібрати необхідні 25 тис. голосів. Якщо така кількість громадян підтримають петицію, то її буде розглянуто Офісом президента України.

Інші петиції

Це не єдина електронна петиція, присвячена здобуттю українського громадянства. Серед останніх звернень є пропозиція дозволити кандидатам на отримання громадянства декларативно відмовлятися від громадянства країн-агресорів.

Проте найбільше петицій останнім часом закликають не допустити присвоєння українського громадянства Олександру Невзорову. Лише сьогодні, 8 червня, створено вже сім таких електронних звернень.

Учора, 7 червня, в РНБО спростували інформацію про отримання Невзоровим українського громадянства. За словами секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова, перед цим журналіст має пройти певну процедуру та відмовитися від свого російського паспорта.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський журналіст Олександр Невзоров і його дружина Лідія набули українського громадянства. Указ про видавання паспортів опозиціонерам, за словами радника глави МВС Антона Геращенка, підписав президент Володимир Зеленський. Сам журналіст, пояснюючи набуття українського громадянства, заявив, що вирішив стати на бік тих громадян, яких розстрілюють окупанти.