В Украине собирают подписи за введение экзамена для получения гражданства

Петиция о введении обязательного экзамена для желающих получить украинский паспорт появилась еще 23 мая. Но в сети она массово разошлась после скандала с якобы присвоением гражданства Украины Александру Невзорову.

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23 мая на сайте президента Украины появилась петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства.

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Автор петиции Виталий Капустян пишет о том, что после вторжения России в 2014 году в Украину иммигрировало почти 52 тыс. россиян и более 19 тыс. из них получили украинское гражданство.

"В настоящее время для получения украинского гражданства кандидатам (ни россиянам, ни гражданам какой-либо другой страны) не обязательно знать язык, историю и даже законы Украины. Достаточно лишь небольшого списка документов и заявления на получение гражданства", — сказано в петиции.

По словам автора, такая система, где отсутствуют базовые фильтры, позволяет всем кандидатам получить гражданство и в дальнейшем не пытаться интегрироваться в украинское общество.

В связи с этим Капустян предлагает создать специальный экзамен для тех, кто хочет получить украинский паспорт. Кандидаты должны будут сдать тест на знание языка, истории и Конституции, а также выучить государственный гимн. При этом он подчеркивает, что аналогичные условия для получения гражданства есть в разных странах, в том числе в Эстонии, Литве, Латвии и так далее.

На фоне недавнего скандала с якобы присвоением гражданства Украины российскому журналисту Александру Невзорову, что вызвало критику у значительной части общества, интерес к петиции существенно возрос. Ее стали активно распространять в социальных сетях. Благодаря этому, свои подписи под электронным обращением поставили почти 11 тыс. украинцев.

У документа есть еще 77 дней, чтобы собрать необходимые 25 тыс. голосов. Если такое количество граждан поддержат петицию, то она будет рассмотрена Офисом президента Украины.

Другие петиции

Это не единственная электронная петиция, посвященная получению украинского гражданства. Так, среди последних обращений есть предложение позволить кандидатам на получение гражданства декларативно отказываться от гражданства стран-агрессоров.

Однако больше всего петиций за последнее время призывают не допустить присвоения украинского гражданства Александру Невзорову. Лишь сегодня, 8 июня, создано уже семь таких электронных обращений.

Вчера, 7 июня, в СНБО опровергли информацию о получении Невзоровым украинского гражданства. По словам секретарь Совета нацбезопасности Алексея Данилова, перед этим журналист должен пройти определенную процедуру и отказаться от своего российского паспорта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство. Указ о выдаче паспортов оппозиционерам, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, подписал президент Владимир Зеленский. Сам журналист, объясняя получение украинского гражданства, заявил, что решил встать на сторону тех граждан, которых расстреливают оккупанты.