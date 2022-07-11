Обязательный экзамен для получения гражданства Украины: Зеленский ответил на петицию

Премьер Шмыгаль проработает введение экзамена для иностранцев, желающих стать гражданами Украины. Для этого понадобится изменить законодательство.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для желающих получить украинское гражданство. Для этого понадобится изменить законодательство. Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, набравшую более 26 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Президент поблагодарил подписантов за активную гражданскую позицию и отметил, что согласно украинскому законодательству, одним из условий принятия иностранца в гражданство является "владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения".

Помимо этого Зеленский сообщил, что на данный момент действует процедура проведения экзамена на уровень владения государственным языком, она закреплена в постановлении Кабинета министров от 14 апреля 2021 года.

"Вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования", — говорится в ответе на петицию.

Так как вопросами, связанные с миграцией, занимается Кабмин, Зеленский обратился к главе правительства Денису Шмыгалю, чтобы тот "комплексно проработал поднятый в электронной петиции вопрос". Глава государства добавил, что автора петиции ознакомят с результатами рассмотрения этого вопроса.

Отметим, что в петиции, которая набрала 26 578 подписей, требуется ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины, который будет состоять из трех тестов:

тест по украинскому языку — может проводиться в формате внешнего независимого оценивания (ВНО, укр. — ЗНО). Тест будет считаться сданным при получении соискателем гражданства 140 и более баллов.

тест по истории Украины — также может проводиться в формате ВНО, может считаться сданным при получении 140 и более баллов.

тест на знание конституции Украины — может проводиться в формате тестирования, которое проходят кандидаты на занятие должностей в учреждениях государственной службы. Он состоит из 178 вопросов с четырьмя вариантами ответов.

Помимо этого в петиции предлагается, чтобы соискатели украинского гражданства в обязательном порядке выучили государственный гимн. При этом проверка изучения гимна, по мнению автора петиции, не должна быть обязательной.

"Кандидаты, провалившие тест, могут повторно подаваться на гражданство Украины и проходить тест не ранее трех месяцев от своей предыдущей попытки", — говорится в обращении к главе государства.

Отметим, что ответа президента на данный момент также ожидает петиция, в которой предлагается легализировать однополые браки в Украине. Соответствующее обращение, по состоянию на утро 11 июля, набрало более 27 тысяч голосов.

Также мы писали, что недавно на сайте главы государства появилась петиция, предлагающая давать украинское гражданство гражданам Беларуси, которые защищают Украину в ходе полномасштабной войны против РФ.