Президент рассмотрит: петиция о легализации однополых браков набрала 25 тысяч голосов

Предложение узаконить однополые союзы в Украине собрало необходимое для рассмотрения количество электронных подписей в течение одного месяца.

Петиция о легализации однополых браков в Украине набрала 25349 голосов. Теперь предложение должен рассмотреть глава державы Владимир Зеленский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Автором петиции выступила Анастасия Совенко. Она зарегистрировала предложение на президентском сайте электронных петиций 3 июня.

Инициатива сопровождается кратким комментарием.

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди того же пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, чтобы подтвердить его. Им нужны те же права, что и традиционным парам", — написала Совенко.

С призывом к украинцам подписать петицию у себя в Facebook выступил глава общественной организации "Украинские военные ЛГБТ за равные права" Виктор Пилипенко, в 2014-2016 гг. принимавший участие в боях за Украину. "Да, мы небольшая группа украинского общества, нас всего 7-12%. Из-за того, что нас мало, а зачастую еще и мало видимые, на нас сгоняют свою агрессию и ненависть радикалы, носители советской морали, тюремных понятий и духовных скреп", — подчеркнул он. При этом Пилипенко отметил, что представители ЛГБТ в течение последних восьми лет защищают Украины в составе ВСУ, Нацгвардии и добровольческих батальонов.

Граждане Украины могут обратиться к президенту страны со своими инициативами через сайт электронных петиций: https://petition.president.gov.ua/. Для рассмотрения главой государства электронный документ должен набрать как минимум 25 тыс. голосов в течение 3 месяцев максимум.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ЛГБТ — это "люди с отклонениями". В общественной организации "Киевпрайд", много лет отстаивающей права ЛГБТ-сообщества в Украине, резко отреагировали на высказывание политика, потребовав уволить его с занимаемой должности в Офисе президента.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как создать ЛГБТ-семью в Украине без похода в ЗАГС.