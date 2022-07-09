Президент розгляне: петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 тисяч голосів

Пропозиція узаконити одностатеві союзи в Україні зібрала необхідну для розгляду кількість електронних підписів протягом одного місяця.

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала 25 349 голосів. Тепер пропозицію має розглянути глава держави Володимир Зеленський.

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Автором петиції стала Анастасія Совенко. Вона зареєструвала пропозицію на президентському сайті електронних петицій 3 червня.

Ініціатива супроводжується коротким коментарем.

"Наразі кожен день може бути останнім. Нехай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати офіційний документ, щоб підтвердити це. Їм потрібні ті ж права, що й традиційним парам", — написала Совенко.

Із закликом до українців підписати петицію у себе у Facebook виступив голова громадської організації "Українські військові ЛГБТ за рівні права" Віктор Пилипенко, який у 2014-2016 роках брав участь у боях за Україну. "Так, ми невелика група українського суспільства, нас всього 7-12%. Через те, що нас мало, а найчастіше ще й мало видимі, на нас зганяють свою агресію та ненависть радикали, носії радянської моралі, тюремних понять таі духовних скрєп", — наголосив він. При цьому Пилипенко зазначив, що представники ЛГБТ протягом останніх восьми років захищають Україну в складі ЗСУ, Нацгвардії та добровольчих батальйонів.

Громадяни України можуть звернутися до президента країни зі своїми ініціативами через сайт електронних петицій: https://petition.president.gov.ua/. Для розгляду главою держави електронний документ має набрати щонайменше 25 тис. голосів протягом 3 місяців максимум.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЛГБТ — це "люди з відхиленнями". У громадській організації "Київпрайд", яка багато років відстоює права ЛГБТ-спільноти в Україні, різко відреагували на висловлювання політика, вимагаючи звільнити його з посади в Офісі президента.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як створити ЛГБТ-сім'ю в Україні без походу в РАГС.