В Украине появилась петиция, предлагающая дать гражданство воюющим в ВСУ белорусам

Автор петиции Алина Крамар утверждает, что белорусы наименее защищены среди бойцов из других стран так как их страна выступает на стороне России.

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На сайте президента Украины появилась новая петиция, предлагающая давать украинское гражданство гражданам Беларуси, которые ныне защищают Украину.

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Автор петиции Алина Крамар предлагает дать украинское гражданство более 2000 белорусов, которые воюют на стороне Украины. Отмечается, что именно они наименее защищенные иностранные добровольцы в рядах ВСУ так как Беларусь выступает на стороне РФ во вторжении.

Если гражданин Беларуси в рядах ВСУ попадет в плен, то его передадут в Беларусь, где против него могут открыть уголовные производства. Добровольцам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или даже смертной казни.

Исходя из этого автор петиции просит дать гражданство Украины иностранцам, которые в условиях войны защищают территориальную целостность и суверенитет Украины, или иного правового статуса, по которому им и их семьям будет предоставляться такая же социальная и правовая защита, как и гражданам Украины.

На момент написания новости петиция собрала 9090 голосов из необходимых 25000 для рассмотрения ее Зеленским.

[ + – ] Логотип белорусского полка

Добавим, в составе интернационального легиона есть полк имени Кастуся Калиновского, в состав которого входят белорусы. На момент формирования в феврале 2022 году был батальоном, ныне это уже полк с около 1000 военных.

Напомним, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что около 1500 белорусов добровольно воюют в рядах ВСУ.

Ранее Тихановская заявляла, что приказ о вторжении ВС Беларуси в Украину был, однако его не стали его выполнять, понимая деморализацию армии.