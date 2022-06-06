В Украине появилась петиция, предлагающая дать гражданство воюющим в ВСУ белорусам
Автор петиции Алина Крамар утверждает, что белорусы наименее защищены среди бойцов из других стран так как их страна выступает на стороне России.
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На сайте президента Украины появилась новая петиция, предлагающая давать украинское гражданство гражданам Беларуси, которые ныне защищают Украину.
Автор петиции Алина Крамар предлагает дать украинское гражданство более 2000 белорусов, которые воюют на стороне Украины. Отмечается, что именно они наименее защищенные иностранные добровольцы в рядах ВСУ так как Беларусь выступает на стороне РФ во вторжении.
Если гражданин Беларуси в рядах ВСУ попадет в плен, то его передадут в Беларусь, где против него могут открыть уголовные производства. Добровольцам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или даже смертной казни.
Исходя из этого автор петиции просит дать гражданство Украины иностранцам, которые в условиях войны защищают территориальную целостность и суверенитет Украины, или иного правового статуса, по которому им и их семьям будет предоставляться такая же социальная и правовая защита, как и гражданам Украины.
На момент написания новости петиция собрала 9090 голосов из необходимых 25000 для рассмотрения ее Зеленским.
Добавим, в составе интернационального легиона есть полк имени Кастуся Калиновского, в состав которого входят белорусы. На момент формирования в феврале 2022 году был батальоном, ныне это уже полк с около 1000 военных.
Напомним, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что около 1500 белорусов добровольно воюют в рядах ВСУ.
Ранее Тихановская заявляла, что приказ о вторжении ВС Беларуси в Украину был, однако его не стали его выполнять, понимая деморализацию армии.