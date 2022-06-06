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Воєнний фокус Російсько-українська війна

В Україні з'явилася петиція, яка пропонує дати громадянство білорусам, котрі воюють у ЗСУ

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громадянство для білорусів

Авторка петиції Аліна Крамар стверджує, що білоруси найменш захищені серед бійців з інших країн, оскільки їхня країна виступає на боці Росії.

На сайті президента України з'явилася нова петиція, яка пропонує надавати українське громадянство громадянам Білорусі, які нині захищають Україну.

Авторка петиції Аліна Крамар пропонує дати українське громадянство понад 2 000 білорусів, котрі воюють на боці України. Зазначається, що саме вони найменш захищені іноземні добровольці в лавах ЗСУ, оскільки Білорусь виступає на боці РФ у вторгненні.

Якщо громадянин Білорусі у лавах ЗСУ потрапить у полон, то його передадуть до Білорусі, де проти нього можуть відкрити кримінальні провадження. Добровольцям загрожує покарання аж до довічного ув'язнення або смертної кари.

Виходячи з цього авторка петиції просить дати громадянство України іноземцям, які в умовах війни захищають територіальну цілісність і суверенітет України, або іншого правового статусу, за яким їм та їхнім сім'ям надаватиметься такий самий соціальний і правовий захист, як і громадянам України.

На момент написання новини петиція зібрала 9 090 голосів із необхідних 25 000 для розгляду її Зеленським.

білоруси на війні в Україні
Логотип білоруського полку

Додамо, у складі міжнародного легіону є полк імені Кастуся Калиновського, до складу якого входять білоруси. На момент формування у лютому 2022 року був батальйоном, нині це вже полк із майже 1 000 військових.

Нагадаємо, лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила, що майже 1 500 білорусів добровільно воюють у лавах ЗСУ.

Раніше Тихановська заявляла, що наказ про вторгнення ЗС Білорусі в Україну був, однак його не стали виконувати, розуміючи деморалізацію армії.