В Україні з'явилася петиція, яка пропонує дати громадянство білорусам, котрі воюють у ЗСУ

Авторка петиції Аліна Крамар стверджує, що білоруси найменш захищені серед бійців з інших країн, оскільки їхня країна виступає на боці Росії.

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На сайті президента України з'явилася нова петиція, яка пропонує надавати українське громадянство громадянам Білорусі, які нині захищають Україну.

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Авторка петиції Аліна Крамар пропонує дати українське громадянство понад 2 000 білорусів, котрі воюють на боці України. Зазначається, що саме вони найменш захищені іноземні добровольці в лавах ЗСУ, оскільки Білорусь виступає на боці РФ у вторгненні.

Якщо громадянин Білорусі у лавах ЗСУ потрапить у полон, то його передадуть до Білорусі, де проти нього можуть відкрити кримінальні провадження. Добровольцям загрожує покарання аж до довічного ув'язнення або смертної кари.

Виходячи з цього авторка петиції просить дати громадянство України іноземцям, які в умовах війни захищають територіальну цілісність і суверенітет України, або іншого правового статусу, за яким їм та їхнім сім'ям надаватиметься такий самий соціальний і правовий захист, як і громадянам України.

На момент написання новини петиція зібрала 9 090 голосів із необхідних 25 000 для розгляду її Зеленським.

[ + – ] Логотип білоруського полку

Додамо, у складі міжнародного легіону є полк імені Кастуся Калиновського, до складу якого входять білоруси. На момент формування у лютому 2022 року був батальйоном, нині це вже полк із майже 1 000 військових.

Нагадаємо, лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила, що майже 1 500 білорусів добровільно воюють у лавах ЗСУ.

Раніше Тихановська заявляла, що наказ про вторгнення ЗС Білорусі в Україну був, однак його не стали виконувати, розуміючи деморалізацію армії.