Тихановська розповіла, скільки білорусів воює на боці України

За словами політика, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну білоруси організували батальйони для участі у війні на боці української армії. Вони вже перебувають в Україні, а незабаром кількість добровольців збільшиться.

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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, що близько 1500 білорусів беруть участь у російсько-українській війні на боці української армії. Про це вона заявила в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

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За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруси подумали, що треба допомагати українцям, тому організовано батальйони. Вони вже воюють у різних регіонах України.

"Коли почалася війна, багато хто в Білорусі подумав, що треба допомагати українцям, тому організовані батальйони. Наразі це до 1500 людей. Вони різні в різних містах, під наглядом української армії", — сказала Тихановська.

Крім того, Світлана Тихановська повідомила, що охочих воювати на боці України білорусів багато, тому вона очікує, що незабаром для боротьби з російською армією прибудуть додаткові сили. Деякі громадяни Білорусі зараз навчаються в інших країнах.

"Багато у Білорусі хочуть допомогти Україні і зараз проходять навчання в інших країнах. Скільки їх і де вони знаходяться, я не уповноважена говорити. Часто це люди, які потребують навчання, тому що у них немає військового досвіду. Але, напевно, кількість білоруських бійців разом з Україною зростатиме", — заявила вона.

Нагадаємо, 3 червня Світлана Тихановська розповіла, що наказ про вторгнення Білорусі до України був. За її словами, він відданий режимом Лукашенка, проте білоруські вищі чини розуміли, що білоруські військові деморалізовані і не мають бажання воювати з Україною.

Раніше, 12 травня, лідерка білоруської опозиції заявляла, що напад ЗС РФ на Київ припинився завдяки мужності білорусів. За її словами, хоч Лукашенко і надав Путіну територію для запуску ракет, але армія Росії некомфортно почувалася на білоруській землі.

Пізніше вона виправдалася за свої висловлювання та додала, що подвиг українського народу "не піддається ні оцінці, ні сумніву", проте білоруси допомагають Україні як можуть.