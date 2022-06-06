Тихановская рассказала, сколько белорусов воюет на стороне Украины

По словам политика, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину белорусы организовали батальонны для участия в войне на стороне украинской армии. Они уже находятся в Украине, а вскоре количество добровольцев увеличится.

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, что около 1500 белорусов добровольно принимают участие в российско-украинской войне на стороне украинской армии. Об этом она заявила в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину белорусы подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы батальонны. Они уже воюют в разных регионах Украины.

"Когда началась война, многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны. На данный момент это до 1500 человек. Они разные в разных городах, под присмотром украинской армии", — сказала Тихановская.

Кроме того, Светлана Тихановская сообщила, что желающих воевать на стороне Украины белорусов много, поэтому она ожидает, что вскоре для борьбы с российской армией прибудут дополнительные силы. Некоторые граждане Беларуси сейчас проходят обучение в других странах.

"Многие в Беларуси хотят помочь Украине и сейчас проходят обучение в других странах. Сколько их и где они находятся, я не уполномочена говорить. Часто это люди, которые нуждаются в обучении, потому что у них нет военного опыта. Но наверняка количество белорусских бойцов вместе с Украиной будет расти", — заявила она.

Напомним, 3 июня Светлана Тихановская рассказала, что приказ о вторжении Беларуси в Украину был. По ее словам, он был отдан режимом Лукашенко, однако белорусские высшие чины понимали, что белорусские военные деморализованы и у них нет желания воевать с Украиной.

Ранее, 12 мая лидер белорусской оппозиции заявляла, что нападение ВС РФ на Киев прекратилось благодаря мужеству белорусов. По ее словам, хоть Лукашенко и предоставил Путину территорию для запуска ракет, но армия России некомфортно себя чувствовала на белорусской земле.

Позже она оправдалась за свои высказывания и добавила, что подвиг украинского народа "не поддается ни оценке, ни сомнению", однако белорусы помогают Украине как могут.