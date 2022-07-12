Украина вводит экзамены для получения гражданства: какие предметы нужно будет сдавать
Министерству образования уже дали задачу разработать комплексный экзамен на знание языка, истории и основного закона Украины.
В Украине вскоре будет введен экзамен для получения гражданства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"В правительстве подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины. Соответствующее протокольное поручение на выполнение задачи президента Украины поддержали сегодня во время заседания", — заявил Шмигаль.
По его словам, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов.
Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка было поручено разработать и утвердить программы экзамена для соискателей украинского гражданства.
Лица без гражданства и граждане других стран, которые изъявили желание отказаться от него и приобрести украинское, должны сдать экзамены на знание:
- государственного языка;
- истории Украины;
- основ Конституции Украины.
"Гражданство Украины сегодня — это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие основы нашей страны", — подытожил Денис Шмигаль.
Напомним, 11 июля президент Украині Владимир Зеленский ответил на петицию об обязательном экзамене для получения украинского гражданства. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена.
Президент поблагодарил подписантов за активную гражданскую позицию и отметил, что согласно украинскому законодательству, одним из условий принятия иностранца в гражданство является "владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения".
Также мы писали, что недавно на сайте главы государства появилась петиция, предлагающая давать украинское гражданство гражданам Беларуси, которые защищают Украину в ходе полномасштабной войны против РФ.