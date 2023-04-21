Спершу тест, потім паспорт: Зеленський схвалив нові правила отримання громадянства

Президент України підтримав ініціативу зі складання іспитів з історії України, основ Конституції України та відповідного рівня володіння державною мовою для набуття українського громадянства.

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Президент України Володимир Зеленський 21 квітня підписав законопроєкт, який передбачає нові правила набуття українського громадянства. Про це йдеться у картці законопроєкту №7606.

Цей закон вносить зміни до ЗУ "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Документ передбачає запровадження іспитів зі знання державної мови, історії та Конституції України як умову набуття громадянства України.

Верховна Рада підтримала проведення іспитів для отримання громадянства

21 березня більшим голосом народні депутати підтримали ініціативу зі складання іспитів з історії України, засад Конституції України та відповідного рівня володіння державною мовою для здобуття українського громадянства.

Законопроєкт також регулює питання надання громадянства особам, які мають визначні заслуги перед Україною, не засвідчувати рівень володіння державною мовою. Протягом двох років вони зобов'язані скласти іспити з історії України, основ Конституції, на рівень володіння державною мовою та надати відповідний документ.

Як зараз відбувається процес здобуття українського громадянства

Відповідно до закону "Про громадянство України", щоб отримати громадянство України, іноземцю необхідно подати заяву, задекларувати відсутність іноземного громадянства, безперервно проживати на території України понад 5 років (2 роки, за умови наявності чоловіка – громадянина України), мати дозвіл на імміграцію та джерело коштів на існування. При цьому в законі сказано, що необхідно вільно володіти українською мовою, проте про складання іспитів раніше не йшлося.

Нагадаємо, у липні минулого року Фокус писав, що Міністерство освіти отримало завдання розробити комплексний іспит на знання мови, історії та основного закону України.