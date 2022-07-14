Рассмотрят на протяжении 15 дней: медиа-холдинг Ахметова просит Нацсовет аннулировать лицензии

Глава Нацсовета Ольга Герасимюк рассказала журналистам, что ТВ-лицензии будут в распоряжении ее структуры, после чего их передадут на конкурс и распределят между участниками рынка.

"Медиа группа Украина" украинского миллиардера Рината Ахметова подала заявку в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу аннулирования лицензий его телеканалов. Об этом рассказал первый заместитель главы Нацсовета Валентин Коваль в комментарии "Суспільному".

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По его словам, ведомство рассмотрит эту заявку на протяжении 15 дней.

"Да. Заявление на аннулирование лицензии поступило. По закону в течение 15 суток комиссия должна принять решение. Следующее заседание анонсировано на 21 июля, это четверг. Сейчас формируется повестка дня этого заседания", — заявил он.

Как рассказала глава Нацсовета Ольга Герасимюк, что лицензии, принадлежащие компании Ахметов SCM, будут в распоряжении ее структуры. После этого они могут быть переданы на конкурс и распределены между другими участниками медиарынка.

"Но конкурс во время военных действий не проводится. Таким образом, можно думать, что владелец решил не вкладываться сейчас в медиа-бизнес, если это можно назвать бизнесом сегодня…", — заявила она.

Выход Ахметова из медиабизнеса

11 июля стало известно, что Ринат Ахметов объявил, что его инвестиционная компании SCM избавляется от всех медиаактивов. Он назвал это вынужденным решением, связанным с вступлением в силу закона "об олигархах". Таким образом "Медиа группа Украина" отказалась от всех лицензий на вещания в пользу государства.

С 12 июля на каналах украинского миллиардера "Украина" и "Футбол" нет прямых трансляций, а на сайте и в telegram-канале издания "Сегодня" нет обновлений.

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко рассказала, что права на технику, интеллектуальные права и бренды "Украина", "Украина 24" и "Сегодня" останутся в собственности холдинга.

Критерии попадания физического лица под звание олигарха:

участвует в политической жизни;

оказывает влияние на медиа;

занимает монопольное положение на рынке;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада проголосовала за "антиолигархический" законопроект №5599. Предполагается, что принятый документ позволит в правовом поле отделить олигархов от политической борьбы и их влияние на процессы в стране.