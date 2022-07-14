Розглянуть упродовж 15 днів: медіахолдинг Ахметова просить Нацраду анулювати ліцензії

Голова Нацради Ольга Герасим'юк розповіла журналістам, що ТБ-ліцензії будуть у розпорядженні її структури, після чого їх передадуть на конкурс і розподілять між учасниками ринку.

"Медіа група Україна" українського мільярдера Ріната Ахметова подала заявку до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо анулювання ліцензій його телеканалів. Про це розповів перший заступник голови Нацради Валентин Коваль у коментарі "Суспільному".

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За його словами, відомство розгляне цю заявку впродовж 15 днів.

"Так. Заява на анулювання ліцензії надійшла. За законом протягом 15 діб комісія має ухвалити рішення. Наступне засідання анонсовано на 21 липня, це четвер. Зараз формується порядок денний цього засідання", — заявив він.

Як розповіла голова Нацради Ольга Герасим'юк, ліцензії, що належать компанії Ахметов SCM, будуть у розпорядженні її структури. Після цього вони можуть бути передані на конкурс і розподілені між іншими учасниками медіаринку.

"Але конкурс під час воєнних дій не проводиться. Отже, наповно, власник вирішив не вкладатися зараз у медіабізнес, якщо це можна назвати бізнесом сьогодні..." — заявила вона.

Вихід Ахметова з медіабізнесу

11 липня стало відомо, що Рінат Ахметов оголосив, що його інвестиційна компанія SCM позбавляється всіх медіаактивів. Він назвав це вимушеним рішенням, пов'язаним із набранням чинності законом "про олігархів". Так "Медіа група Україна" відмовилася від усіх ліцензій на мовлення на користь держави.

Із 12 липня на каналах українського мільярдера "Україна" та "Футбол" немає прямих трансляцій, а на сайті та в Telegram-каналі видання "Сегодня" немає оновлень.

Директорка зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко розповіла, що права на техніку, інтелектуальні права та бренди "Україна", "Україна 24" та "Сегодня" залишаться у власності холдингу.

Критерії потрапляння фізичної особи під звання олігарха:

бере участь у політичному житті;

упливає на медіа;

займає монопольне становище на ринку;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада проголосувала за "антіолігархічний" законопроєкт №5599. Передбачається, що ухвалений документ дозволить у правовому полі відокремити олігархів від політичної боротьби та їхній уплив на процеси в країні.