Вихід із ринку: Рінат Ахметов позбавляється всіх медіаактивів

Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ліцензій телеканалів і друкованих видань холдингу, а також припинить діяльність онлайн-медіа.

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про те, що ухвалив "вимушене рішення" про вихід його інвестиційної компанії SCM із медійного бізнесу. Тому днями "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від ліцензій усіх ефірних і супутникових телеканалів та друкованих видань, а також припинить діяльність онлайн-медіа групи.

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"Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", — пояснив Ахметов. — Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська військова агресія проти України не дозволяють компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах”.

Рінат Ахметов повідомив, що за більш ніж 20 років існування медіахолдингу інвестиції в нього перевищили $1,5 млрд. Наразі холдинг складається з 10 ефірних і супутникових телеканалів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та "сучасної виробничої медійної екосистеми".

Що таке "антиолігархічний" закон

Передбачається, що закон дозволить у правовому полі відокремити олігархів від політичної боротьби й обмежить деструктивний вплив їхніх інтересів на економічне життя країни.

Олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає як мінімум трьом переліченим критеріям:

бере участь у політичному житті;

значно впливає на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінувальне) становище на ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року підтримує чи посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

"Антиолігархічний" законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Верховна Рада ухвалила 23 вересня 2021 року. Закон до парламенту подав президент Володимир Зеленський.

3 листопада Рада підтримала усунення неточностей в "антиолігархічному" законопроєкті №5599. Право визнавати людину олігархом залишили лише Раді нацбезпеки й оборони України. Через два дні закон підписав президент.

Ухвалення закону стало причиною конфлікту бізнесмена з президентом. Зеленський під час великої пресконференції 26 листопада заявив, що Ахметова намагалися залучити до "держперевороту", який планували на 1 грудня. На ці звинувачення Ахметов відповів, що це суцільна брехня.