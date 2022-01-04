"Визначатиме, хто олігарх, а хто — ні", — Ахметов назвав причину конфлікту із Зеленським

Український бізнесмен вважає, що "хтось у кімнаті" не має називати інших олігархами, оскільки Україні це не принесе нічого доброго.

Президент України Володимир Зеленський не має особливих стосунків із економічними гравцями, у тому числі з бізнесменом Рінатом Ахметовим. Про це розповіли в інтерв'ю Forbes представники Офісу президента (ОП).

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В ОП заявили, що держава спілкується з бізнесом лише за нормами чинного законодавства.

"Вони однакові для всіх гравців. Якщо якийсь представник великого бізнесу незадоволений або чекає на себе якихось привілеїв, це свідчить лише про його нерозуміння сучасних реалій життя в Україні", – зазначили чиновники.

Ахметов у цьому інтерв'ю сказав, що з його боку "немає і не могло бути погіршення стосунків".

"Бізнесу від влади потрібні верховенство права, щоб інвестиції були захищені законом, повага до права приватної власності, чесна конкуренція та рівні правила гри для всіх", – повідомив він.

Про розвиток конфлікту між Ахметовим і Зеленським у 2022 році

В ОП впевнені, що Зеленському важливо трансформувати Україну в стійку європейську державу. Щоб це завдання виконати, потрібна рівність всіх громадян перед законом і судом без привілеїв.

"Це стосується і ухваленого антиолігархічного закону. Навіть якщо якомусь окремому великому бізнесмену не хочеться підкорятися нормам цього чи будь-якого іншого закону, жодних привілеїв ні в кого не буде", – розповіли в Зеленського.

Ахметов на це сказав, що всі мають об'єднатися навколо однієї мети – створення сильної, незалежної, цілісної, демократичної та успішної України.

Закон про олігархів

"Антиолігархічний" закон, підписаний Зеленським у листопаді минулого року, потрібно виконувати обов'язково, адже він відокремлює бізнес від політики, упевнені в ОП.

Ахметов вважає, що документ не має на меті створити умови для чесної конкуренції.

[ + – ] Ахметов упевнений, що закон проти олігархів не створить чесної конкуренції

"Там є лише порушення прав людини. Тому що хтось у якійсь кімнаті за незрозумілими критеріями визначатиме, хто олігарх, а хто – ні. Нічого хорошого Україні й українцям це не принесе", – пояснив бізнесмен.

Нагадаємо, що бізнесмен вважає себе інвестором, а не олігархом, і в разі продовження конфлікту з ОП має намір захищати свої права в українських чи міжнародних судах.

Зеленський під час великої пресконференції 26 листопада говорив, як Ахметова намагалися залучити до "держперевороту", який планували на 1 грудня. На ці звинувачення Ахметов відповів, що це суцільна брехня.