"Будет определять, кто олигарх, а кто – нет", – Ахметов назвал причину конфликта с Зеленским

Украинский бизнесмен считает, что "кто-то в комнате" не должен называть других олигархами, поскольку Украине это не принесет ничего хорошего.

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет особых отношений с экономическими игроками, в том числе с бизнесменом Ринат Ахметов. Об этом рассказали в интервью Forbes представители Офиса президента (ОП).

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В ОП заявили, что государство общается с бизнесом только исходя из норм действующего законодательства.

"Они одинаковы для всех игроков. Если какой-либо представитель крупного бизнеса не доволен или ожидает для себя каких-то привилегий, это свидетельствует лишь о его непонимании современных реалий жизни в Украине", – отметили чиновники.

Ахметов в этом же интервью сказал, что с его стороны "нет и не могло быть ухудшения отношений".

"Бизнесу от власти нужны верховенство права, чтобы инвестиции были защищены законом, уважение к праву частной собственности, честная конкуренция и равные правила игры для всех", – сообщил он.

О развитии конфликта между Ахметовым и Зеленским в 2022 году

В ОП уверены, что Зеленскому важно трансформировать Украину в устойчивое европейское государство. Чтобы эту задачу выполнить, нужно равенство всех граждан перед законом и судом без привилегий.

"Это касается и принятого антиолигархического закона. Даже если какому-то отдельному крупному бизнесмену не хочется подчиняться нормам этого или любого другого закона, никаких привилегий ни у кого не будет", – рассказали у Зеленского.

Ахметов же на это сказал, что все должны объединиться вокруг одной цели – создание сильной, независимой, целостной, демократической и успешной Украины.

Закон об олигархах

"Антиолигархический" закон, подписанный Зеленским в ноябре прошлого года, нужно выполнять обязательно, ведь он отделяет бизнес от политики, уверены в ОП.

Ахметов считает, что документ не имеет цель создать условия для честной конкуренции.

[ + – ] Ахметов уверен, что закон против олигархов не создаст честную конкуренцию

"Там есть только нарушение прав человека. Потому что кто-то в какой-то комнате по непонятным критериям будет определять, кто олигарх, а кто – нет. Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет", – пояснил бизнесмен.

Напомним, что бизнесмен считает себя инвестором, а не олигархом и в случае продолжения конфликта с ОП намерен защищать свои права в украинских или международных судах.

Зеленский во время большой пресс-конференции 26 ноября,говорил, как Ахметова пытались привлечь к "госперевороту", который планировали на 1 декабря. На эти обвинения Ахметов ответил, что это – сплошная ложь.