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Политика Война Ахметова и Зеленского

"Будет определять, кто олигарх, а кто – нет", – Ахметов назвал причину конфликта с Зеленским

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Фото: 34.ua | Ахметов считает себя инвестором, а не олигархом

Украинский бизнесмен считает, что "кто-то в комнате" не должен называть других олигархами, поскольку Украине это не принесет ничего хорошего.

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет особых отношений с экономическими игроками, в том числе с бизнесменом Ринат Ахметов. Об этом рассказали в интервью Forbes представители Офиса президента (ОП).

В ОП заявили, что государство общается с бизнесом только исходя из норм действующего законодательства.

"Они одинаковы для всех игроков. Если какой-либо представитель крупного бизнеса не доволен или ожидает для себя каких-то привилегий, это свидетельствует лишь о его непонимании современных реалий жизни в Украине", – отметили чиновники.

Ахметов в этом же интервью сказал, что с его стороны "нет и не могло быть ухудшения отношений".

"Бизнесу от власти нужны верховенство права, чтобы инвестиции были защищены законом, уважение к праву частной собственности, честная конкуренция и равные правила игры для всех", – сообщил он.

О развитии конфликта между Ахметовым и Зеленским в 2022 году

В ОП уверены, что Зеленскому важно трансформировать Украину в устойчивое европейское государство. Чтобы эту задачу выполнить, нужно равенство всех граждан перед законом и судом без привилегий.

"Это касается и принятого антиолигархического закона. Даже если какому-то отдельному крупному бизнесмену не хочется подчиняться нормам этого или любого другого закона, никаких привилегий ни у кого не будет", – рассказали у Зеленского.

Ахметов же на это сказал, что все должны объединиться вокруг одной цели – создание сильной, независимой, целостной, демократической и успешной Украины.

Закон об олигархах

"Антиолигархический" закон, подписанный Зеленским в ноябре прошлого года, нужно выполнять обязательно, ведь он отделяет бизнес от политики, уверены в ОП.

Ахметов считает, что документ не имеет цель создать условия для честной конкуренции.

Ахметов уверен, что закон против олигархов не создаст честную конкуренцию
Ахметов уверен, что закон против олигархов не создаст честную конкуренцию

"Там есть только нарушение прав человека. Потому что кто-то в какой-то комнате по непонятным критериям будет определять, кто олигарх, а кто – нет. Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет", – пояснил бизнесмен.

Напомним, что бизнесмен считает себя инвестором, а не олигархом и в случае продолжения конфликта с ОП намерен защищать свои права в украинских или международных судах.

Зеленский во время большой пресс-конференции 26 ноября,говорил, как Ахметова пытались привлечь к "госперевороту", который планировали на 1 декабря. На эти обвинения Ахметов ответил, что это – сплошная ложь.