"Буду защищать свои права в судах", — Ахметов об отношениях с Зеленским

Бизнесмен раскритиковал деолигархизацию президента и заявил, что коррупцию в Украине не искоренить "составлением списков врагов народа".

Ринат Ахметов отрицает, что является "олигархом" и предупреждает, что будет защищать свои права в украинских или международных судах. Соответствующий комментарий бизнесмена появился в материале издания The Washington Post.

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В частности, американские журналисты свою новую статью посвятили деолигархизации, которую проводит Владимир Зеленский в условиях возможного вторжения РФ и скопления российских войск в приграничных с Украиной регионах.

Издание The Washington Post обратился за комментарием к Ринату Ахметову с просьбой прокомментировать "антиолигархический" закон № 5599 и заявление главы государства о том, что самого богатого украинца хотят привлечь для участия в "госперевороте".

"Сама идея моего участия была совершенно абсурдной и стала совершенно неожиданной для меня", — прокомментировал бизнесмен слова Владимира Зеленского о "перевороте", который "готовился" на 1 декабря.

Ринат Ахметов критикует "антиолигархический" закон № 5599 и отрицает, что является олигархом. Бизнесмен назвал себя "инвестором" и заявил, что будет защищать свои права в украинских и международных судах.

"Я поддерживаю движение по борьбе с коррупцией в Украине. Но эта проблема не будет решена путем принятия противоречивых законов и составления списков "врагов народа", — продолжил Ринат Ахметов в комментарии The WP.

Авторы статьи также подчеркнули, что в последнее время на телеканалах, которые принадлежат бизнесмену, стали чаще критиковать политику Владимира Зеленского, что, по мнению журналистов, только усилило вражду между президентом и Ринатом Ахметовым.

Подытоживая, миллиардер заверил, что не вмешивается в редакционную политику каналов "Украина" и "Украина 24", а действия главы государства критикуют гости, которые приходят на эфиры.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 26 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Рината Ахметова хотят привлечь для участия в "госперевороте". Как утверждал президент, переворот должен был состояться 1 декабря, а в переговорах по привлечению Ахметова участвовали представители Украины и РФ.

После заявления Владимира Зеленского о "госперевороте" облигации компаний Рината Ахметова резко обвалились.

Ринат Ахметов прокомментировал информацию о "госперевороте" и обвинил Владимира Зеленского во лжи. Бизнесмен также поинтересовался, какими мотивами руководствуется глава государства, когда делает заявления о свержении власти в стране.