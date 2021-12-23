"Буду захищати свої права в судах", — Ахметов про відносини із Зеленським

Бізнесмен розкритикував деолігархізацію президента і заявив, що корупцію в Україні не викорінити "складанням списків ворогів народу".

Рінат Ахметов заперечує, що є "олігархом" і попереджає, що захищатиме свої права в українських чи міжнародних судах. Відповідний коментар бізнесмена з'явився в матеріалі видання The Washington Post.

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Зокрема, американські журналісти свою нову статтю присвятили деолігархізації, яку проводить Володимир Зеленський в умовах можливого вторгнення РФ та накопичення російських військ у прикордонних з Україною регіонах.

Видання The Washington Post звернувся за коментарем до Ріната Ахметова з проханням прокоментувати "антиолігархічний" закон № 5599 та заяву глави держави про те, що найбагатшого українця хочуть залучити для участі в "держперевороті".

"Сама ідея моєї участі була абсолютно абсурдною і стала абсолютно несподіваною для мене", — прокоментував бізнесмен слова Володимира Зеленського про "переворот", який "готувався" на 1 грудня.

Рінат Ахметов критикує "антиолігархічний" закон № 5599 і заперечує, що є олігархом. Бізнесмен назвав себе "інвестором" і заявив, що захищатиме свої права в українських та міжнародних судах.

"Я підтримую рух боротьби з корупцією в Україні. Але цю проблему не буде вирішено шляхом ухвалення суперечливих законів та складання списків "ворогів народу", — продовжив Рінат Ахметов у коментарі The WP.

Автори статті також наголосили, що останнім часом на телеканалах, що належать бізнесменові, стали частіше критикувати політику Володимира Зеленського, що, на думку журналістів, лише посилило ворожнечу між президентом та Рінатом Ахметовим.

Підсумовуючи, мільярдер запевнив, що не втручається в редакційну політику каналів "Україна" та "Україна 24", а дії глави держави критикують гості, які приходять на ефіри.

Нагадаємо, під час великої пресконференції, яка відбулася 26 листопада, Володимир Зеленський заявив, що Ріната Ахметова хочуть залучити до участі в "держперевороті". Як стверджував президент, переворот мав відбутися 1 грудня, а в переговорах щодо залучення Ахметова брали участь представники України та РФ.

Після заяви Володимира Зеленського про "держпереворот" облігації компаній Ріната Ахметова різко обвалилися.

Рінат Ахметов прокоментував інформацію про "держпереворот" та звинуватив Володимира Зеленського у брехні. Бізнесмен також поцікавився, якими мотивами керується глава держави, коли робить заяви про повалення влади в країні.